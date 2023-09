Met Bockie De Repper in Tienen

1 Interview met de geschiedenis: Het Belgische koningshuis

VRT 1 20.45-21.30 uur

In deze tweede aflevering komt de meest gecontesteerde koning der Belgen aan het woord: Leopold II. Die belooft aan Arnout Hauben te vertellen wat zijn plannen met Congo zijn.

2 Dat eet dan gelukkig zijn

VTM 22.10-22.50 uur

Bockie De Repper trekt naar Tienen, waar hij bij mensen thuis preisoep en puree met varkenshaasje eet. Dat eten is natuurlijk maar een aanleiding voor een ontwapenend en interessant gesprek met ‘gewone’ mensen.

3 Pacific rim: Uprising

VTM3 20.35-22.35 uur

Nee, de oorspronkelijke Pacific rim uit 2013, waarin reuzenrobots vechten met reuzenmonsters, was geen goede film. Deze opvolger uit 2018 is nog slechter, en toch hebben we ons ermee geamuseerd. Aan u de keuze.

4 The changeling

Apple Tv+

Is het een sprookje of een horrorverhaal? In elk geval intrigeert dit verhaal, over een man die zijn vrouw zoekt en allerlei bovennatuurlijke krachten ondervindt.