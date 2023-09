Koop deze column!

Het is niet omdat er niet wordt gezegd ‘koop dit’, dat reclame geen reclame is. Alleen lijken ze daar bij de VRT anders over te denken.

Karsten Lemmens Mediaredacteur

Wat is reclame? Bij Studio Brussel worstelen ze met die vraag. Afgelopen zomer liep Flo Windey, die voor de zender freelancet, rond op Crammerock met in de hand een scheerapparaat, op zoek naar mannen die hun snor wilden laten afscheren. Dat werd gedeeld op de Instagrampagina van Studio Brussel. Een gesponsorde post, betaald door de fabrikant van het apparaat, en dus in lijn met wat influencers op sociale media doen: producten aanprijzen omdat ze die hebben gekregen, of omdat ze ervoor betaald worden.

Toch denken ze daar bij de VRT anders over. Een woordvoerster zag het zo: ‘Windey zegt nergens: “Koop dit!” Ze toont het product gewoon terwijl ze het gebruikt.’ Flo Windey vindt het dus gewoon tof om op een festival rond te lopen met een scheerapparaat, vreemden te scheren, dat te filmen en op sociale media te zetten. Doet ze altijd.

Doe de test gerust zelf: kijk of luister naar reclame en tel hoe vaak u de boodschap ‘koop dit!’ ziet. Natuurlijk zegt geen enkele reclamespot dat. Reclame toont dat mensen die frisdrank X drinken gelukkig zijn en veel vrienden hebben. Dat kopers van auto Y een avontuurlijk leven leiden en nooit in de file staan. En dat wie parfum Z gebruikt van de ene trip in de andere rolt. En ja, dat wie dat ene scheerapparaat gebruikt een hippe festivalganger is.

De vraag is maar of de mannen vergoed werden om die dag op Crammerock hun snor op te offeren aan Flo Windey en haar scheerapparaat. Of hadden ze ook niet door dat er reclame werd gemaakt, omdat er niet expliciet ‘koop dit!’ werd gezegd?