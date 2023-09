Reddingsoperatie in Marokko staat voor flinke uitdagingen: ‘We moeten zorgen dat er geen ramp binnen een ramp ontstaat’

In Marokko zoeken reddingswerkers naarstig naar mensen onder het puin. ‘Dit is pas het begin van de reddingsoperatie. Die gaat maanden, zo niet jaren duren.’

Marokko probeert recht te krabbelen nadat het land in de nacht van vrijdag op zaterdag getroffen werd door een uiterst zware aardbeving. De schok met een magnitude van 6.8 zorgde al voor meer dan 2.000 doden, en is zo de dodelijkste aardbeving voor het land in 60 jaar tijd. In Marrakesh brachten veel mensen een tweede nacht op rij op straat door – omdat hun huizen verwoest zijn, of uit angst voor instortingen en naschokken. Volgens persagentschap Reuters zitten nog veel mensen vast onder het puin.

Ook nu nog vinden naschokken plaats met een magnitude van 4.5, meldt Al Jazeera. Maar de reddingsoperaties zijn volop aan de gang. In Marrakesh proberen de lokale autoriteiten in te schatten voor welke gebouwen er nog instortingsgevaar dreigt. Het leger is op weg naar de zwaar getroffen bergdorpen ten zuiden van de stad om daar hulp te bieden. Met schoon drinkwater, voedsel, tenten en dekens.

Die reddingsoperaties gaan echter gepaard met heel wat hindernissen. ‘Het Atlasgebergte, waar het epicentrum lag, kent veel scherpe valleien en vaak is er maar één weg die naar de dorpen leidt’, zei Manuel Sintubin, professor geologie aan de KU Leuven bij De Standaard. ‘Als zo’n route dan geblokkeerd is door aardverschuivingen, wordt het moeilijk om de dorpen te bereiken.’

Volgens Reuters zijn nabij Moulay Brahim, een drop op 40 kilometer ten zuiden van Marrakesh, grote stukken van een klif afgebroken en op de baan gevallen. Dat verspert de voornaamste toegangsweg tot de regio Al Haouz in het Atlasgebergte, waar het epicentrum van de aardbeving lag. Volgens de Marokkaanse overheid zijn elders in de streek al zes toegangswegen hersteld, maar blijven 14 andere regionale wegen vooralsnog geblokkeerd.

Eerste uren zijn belangrijk

Voor de reddingswerkers telt elke minuut. ‘De volgende 24 tot 48 uur worden cruciaal om levens te redden’, zegt Caroline Holt, directeur rampenbestrijding van de Internationale Federatie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan in een persbericht. ‘Dit is dan ook pas het begin van de reddingsoperatie. We weten dat het moeilijk wordt, maar we weten ook wat we moeten verwachten. Er is de nood aan waardig management van de lichamen van de slachtoffers. Er is de nood om mensen te voorzien van drinkbaar water. Hygiëne wordt ook belangrijk. We moeten zorgen dat er geen ramp binnen een ramp ontstaat.’

Haar collega-directeur bij het IFRC, Hossam Elsharkawi, valt dat bij. Hij zegt dat deze operatie ‘niet één of twee weken zal duren, maar maanden, zo niet jaren. Dat hebben we bij de recente aardbeving in Turkije ook gezien.’

Ook politiek komt de bijstand stilaan op gang. Vanuit ons land maakten werden al fondsen vrijgemaakt door de Brusselse regering (180.000 euro), de Vlaamse regering (200.000 euro), de Waalse regering (500.000 euro) en het federale ministerie van Ontwikkelingssamenwerking (5 miljoen euro). Europese landen als Spanje en Frankrijk boden Marokko reeds hulp aan, en ook Turkije, dat dit jaar zelf een aardbeving doormaakte waarbij meer dan 50.000 mensen omkwamen, brengt steun in stelling.

Burgers die hun steentje willen bijdragen, mogen zich alvast van één vorm van steun onthouden. ‘Kleren inzamelen en opsturen is duur en nutteloos’, zegt Sidi El Omari van de Brusselse humanitaire organisatie Karama Solidarity in De Standaard. ‘Eerst moet je een chauffeur betalen, je betaalt ook nog tol onderweg, dan mogen de vrachtwagens het land niet binnen … Er is nu vooral nood aan geld. Via die fondsen kopen wij ter plekke materiaal aan om te helpen.’ Ook het Belgische Rode Kruis lanceerde al een oproep tot financiële steun, via het rekeningnummer BE53 0000 0000 5353.