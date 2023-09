In de Marokkaanse provincie Al-Haouz, waar het epicentrum van de aardbeving lag, stond het dodental zaterdagnacht op 1.293. Zoals verwacht, is het de zwaarst getroffen regio. In Moulay Brahim, een uit het Atlasgebergte uitgehouwen dorpje van 3.000 inwoners, reduceerden de aardschokken huizen tot puin.

(sf)