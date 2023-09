22 jaar na de aanslagen: twee slachtoffers van 11 september geïdentificeerd

Meer dan 1.100 slachtoffers van de aanslagen op het World Trade Center in New York zijn nog niet geïdentificeerd. — © AP

Bijna 22 jaar na de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten zijn nog eens twee slachtoffers geïdentificeerd dankzij DNA-sporen. Dat maakten de autoriteiten zaterdag bekend, in aanloop naar de jaarlijkse herdenking.

De twee kwamen om bij de aanslag op het World Trade Center in New York. Het gaat om een man en een vrouw, maar hun identiteit werd op vraag van hun familie niet bekendgemaakt. Het Offiche of the Chief Medical Examiner, dat het onderzoek leidt, dankt de identificaties aan nieuwe technieken om DNA-sporen te testen.

Het gaat om de eerste extra identificaties sinds september 2021. Het totale aantal geïdentificeerde slachtoffers ligt daarmee op 1.649. In totaal zijn bij de aanslagen 2.753 doden gevallen, meer dan 1.100 slachtoffers zijn dus nog niet geïdentificeerd. Burgemeester van New York Eric Adams benadrukte het belang van het onderzoek. ‘We hopen dat deze identificaties enige troost kunnen bieden aan de families van de slachtoffers. Het blijft ons voornemen om alle slachtoffers van het WTC te herenigen met hun familie.’

Op 11 september 2001 crashte een commando van terreurgroep al-Qaida met twee lijnvliegtuigen in de torens van het WTC in Manhattan. Die vlogen in brand en stortten in, waardoor van honderden slachtoffers geen enkel spoor meer terug te vinden is.

Dezelfde dag werden nog twee vliegtuigen door terroristen gekaapt: een boorde zich in het Pentagon in Washington, een tweede kwam neer in een veld in Pennsylvania.