Australië stelt avondklok in voor ‘moordlustige katten’

Invasieve diersoorten zijn de belangrijkste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit in Australië, en katten staan bovenaan de lijst van invasieve soorten. Met 8,1 miljoen zijn ze, en doordat ze zo talrijk zijn, vormen de katten in Australië een reële bedreiging voor de biodiversiteit. Volgens experts doden de katten – zowel huis- als wilde exemplaren – ieder jaar ongeveer 2 miljard dieren. Daardoor telt Australië 57 diersoorten die als ‘zeer gevoelig’ voor kattenpredatie worden bestempeld, waaronder 47 zoogdiersoorten.

Om de biodiversiteit van het land te beschermen, heeft de regering ‘de oorlog verklaard’ aan katten, zo schrijft The New York Times. Er zijn al verschillende maatregelen genomen om de populatie wilde katten in te dammen, waaronder euthanasie en jacht. Maar nu heeft de regering het dus ook gemunt op huiskatten. Om hun ‘moorddrift’ tegen te gaan, overwegen de Australische autoriteiten om een avondklok in te stellen voor katten, net als een limiet op het aantal katten dat elk huishouden mag bezitten. De overheid wil ook meer kattenvrije buitenwijken creëren.

Steun van katteneigenaren

Dit soort voorstellen om kattenpopulaties in te perken, zijn niet nieuw in Australië. Verschillende lokale overheden proberen er al langer om op gelijkaardige manieren hun ecosystemen te beschermen. Het voorstel zou de regels standaardiseren en lokale overheden de autoriteit geven om ze naar eigen behoefte uit te breiden.

Bovendien lijkt het Australische volk de maatregelen wel te steunen. ‘Mogelijk komt dat doordat we in Australië helaas al zoveel diersoorten zijn kwijtgeraakt’, zegt professor ecologie Sarah Legge van de Australian National University aan The New York Times. ‘Het volk staat achter het beheer van katten, ook de eigenaren van huiskatten.’