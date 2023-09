Twintiger sterft na nachtelijke zwempartij in Waasmunster

In de Hamput in Waasmunster is zaterdagnacht een jongeman uit Sint-Niklaas om het leven gekomen na een nachtelijke zwempartij met vrienden. De twintiger kreeg te maken met een thermische shock en kwam niet meer boven water.

Een nachtelijk zwempartijtje van een groep vrienden in Waasmunster is in de nacht van zaterdag op zondag op een drama uitgedraaid. De groep zocht door het warme weer wat verkoeling op en besloot een duik te nemen in de Hamput, een oude, diepe zandgroeve met steile wanden van zo’n dertien meter diep.

Een jongeman uit Sint-Niklaas ging als eerste in het water en verdween vrijwel meteen onder water, waarna hij niet meer boven kwam. Zijn vrienden verwittigden meteen de hulpdiensten die massaal ter plaatse kwamen. Met een ladderwagen en zoeklichten werd van bovenaf gezocht naar het slachtoffer.

Niet veel later werd het lichaam opgemerkt op de bodem en konden duikers de jongeman uit het water halen. Er werd meteen gestart met reanimatie, maar alle hulp kwam te laat. Naar alle waarschijnlijkheid kreeg de man af te rekenen met een thermische shock toen hij in het diepere, veel koudere water terecht kwam.

De politie en dienst slachtofferhulp vingen de vrienden die in shock verkeerden ter plaatse op.

Burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) betreurt het incident en betuigt zijn medeleven aan de familie en vrienden van het slachtoffer. ‘Dit is een verschrikkelijk drama’, aldus de burgemeester. ‘Tegelijk wil ik wijzen op de gevaren van zulke zwempartijen.’