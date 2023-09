Politie pakt vijf Brusselse jongeren op die amok veroorzaken aan zwembad Hasselt

Bij het Kapermolenzwembad in Hasselt was het zaterdag enorm druk. Aan de ingang waren al vroeg op de dag lange wachtrijen. — © rr

De lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft zaterdagavond minstens vijf jongeren uit het Brusselse administratief aangehouden die in Hasselt moeilijkheden veroorzaakten in het Kapermolenzwembad, in de binnenstad en aan de stationsbuurt. Dat bevestigde de persverantwoordelijke van de politie LRH.