Gouden Leeuw voor ‘Poor things’ van Yorgos Lanthimos

Op het filmfestival in Venetië is zopas de Gouden Leeuw uitgereikt. De prijs ging naar Poor things, een onstuimige komedie van Yorgos Lanthimos (The favourite) met Emma Stone en Willem Dafoe. van Fien Troch

Op het Lido, het eiland waar jaarlijks het filmfestival van Venetië plaatsvindt, kwam met de traditionele prijsuitreiking een einde aan de 80ste editie. Daar mocht Yorgos Lanthimos de Gouden Leeuw in ontvangst nemen voor Poor things, een film die al vroeg in het festival uitgroeide tot een uitgesproken favoriet.

De Griekse cineast had vijf jaar na The favourite andermaal een onnavolgbare komedie meegebracht. Opnieuw met Emma Stone, deze keer als een vrouw die het brein van een baby ingeplant krijgt. Haar ontbolstering komt met een seksueel ontwaken, wat Mark Ruffalo viespeukig misbruikt. Compleet bizar en virtuoos qua sfeer en humor. Het is MeToo in een maffe, Victoriaanse setting.

Poor things is een grandioze vertelling, onstuimig en compromisloos, en dus is de bekroning zeker geen poor choice. Alleen heeft de film die erkenning niet nodig om zijn weg naar het publiek te vinden, kun je tegenwerpen. Lanthimos is hot, de cast is dat ook. Zijn vorige film The favourite was met tien nominaties een absolutie favoriet bij de Oscars.

Onverschilligheid

De jury onder leiding van La la land-regisseur Damien Chazelle legde die redenering naast zich neer en schonk de erkenning simpelweg aan de verdiende winnaar. Een andere favoriet blijft daardoor genadeloos in de schaduw achter: Green border van de Poolse cineaste Agnieszka Holland, die eerder op de avond de Special Jury Prize kreeg.

De film wil een dam opwerpen tegen de onverschilligheid ten aanzien van vluchtelingen. Green border toont de horror in het groene grensgebied tussen Polen en Wit-Rusland. Vluchtelingen zijn er de speelbal van politieke spelletjes en sadistische grenswachters. De film – een deels Belgische coproductie – is in zwart-wit, de manier waarop Holland deze humanitaire crisis in beeld brengt is dat niet. Green border is beklemmend en genuanceerd. ‘Ik vond het belangrijk om humaan te zijn’, zo vertelde ze in gesprek met deze krant. De Poolse minister van justitie Zbigniew Ziobro zag de film (nog) niet, hij zag wel meteen redenen om die meteen te vergelijken met nazipropaganda.

(Dit bericht wordt verder aangevuld.)