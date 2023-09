‘Most wanted’ terreurverdachte, die onderaan vrachtwagen ontsnapte uit gevangenis, van de fiets geplukt in Londen

De voormalige Britse militair en terreurverdachte Daniel Khalife, die drie dagen geleden wist te ontsnappen uit de gevangenis, is na een dagenlange klopjacht opgepakt in Londen. Hij reed op een fiets langs de Thames.

Door zich vast te klampen aan de onderkant van een vrachtwagen, die eten kwam leveren in de keuken waar hij aan het werk was, kon de 21-jarige Daniel Khalife woensdag ontsnappen uit de gevangenis van Wandsworth. De voormalige militair, die bij zijn ontsnapping nog zijn rood met witte koksvest droeg, werd prompt de meest gezochte crimineel van Groot-Brittannië. Hij wordt ervan beschuldigd een Iraanse spion te zijn en zou onder andere nepbommen geplaatst hebben op een Britse militaire basis.

De verdwijning van Khalife uit de gevangenis was het begin van een verwoede en dagenlange zoektocht, waarvoor de Britse politie meer dan 150 agenten inzette. Inlichtingendienst Scotland Yard deed een beroep op de Britse bevolking, die daarop massaal tips begon in te sturen. Onder meer een groot park in Londen moest worden afgesloten, nadat Khalife er gezien zou zijn. In een metrostation werd een onschuldige man tegengehouden, omdat hij volgens pendelaars wel heel erg op de terreurverdachte leek.

75 uur op vrije voeten

Khalife kon uiteindelijk zaterdag worden gearresteerd in het westen van Londen, op een pad langs de Thames, opnieuw na tips van passanten, die de terreurverdachte hadden herkend. Een lokale agent zag hem rijden op een fiets en trok Khalife tegen de grond. Op sociale media leidde de uiteindelijk al bij al eenvoudige arrestatie tot hilariteit, gezien de intense training die Khalife als voormalig militair en spion had genoten.

Khalife was uiteindelijk 75 uur op vrije voeten. Zijn tocht was aanleiding tot een politieke rel. De bevoegde ministers kregen kritiek voor de bezuinigingen en personeelstekorten in de gevangenissen. Daardoor zouden potentieel gevaarlijke gevangenen als Khalife ondergebracht zijn in laagbeveiligde B-gevangenissen.

De gevolgen daarvan hielden drie dagen lang Groot-Brittannië in de ban. ‘Dit onderzoek werd geleid door de inlichtingendiensten, maar de media en het publiek hebben een substantiële rol gespeeld en die samenwerking is erg belangrijk geweest bij het vinden van Daniel, en heeft er mee voor gezorgd dat hij vandaag weer in hechtenis zit’, zei politiecommissaris Dominic Murphy.