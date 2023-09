Warmste 9 september sinds begin van de metingen, derde dagrecord van de week

Het vorige record voor een 9 september werd verpulverd. Dat record, dat dateerde van 1898, stond op 30,2 graden. Ook woensdag en donderdag waren al dagrecords gebroken.

België beleeft de eerste hittegolf in september sinds het begin van de metingen. Die zal volgens de voorspellingen nog tot en met maandag duren. Om van een hittegolf te spreken, moeten de maxima in Ukkel minstens vijf opeenvolgende dagen 25 graden halen, waarbij op minstens drie dagen zeker 30 graden gehaald wordt.

Het warme weer wordt veroorzaakt door een zogenaamde omegablokkade, zegt David Dehenauw van het KMI: een weersituatie die genoemd werd naar de Griekse hoofdletter omdat het diezelfde vorm aanneemt. ‘Het is een hogedrukgebied dat even ter plaatse blijft liggen. Aan de flanken heb je dan lagedrukgebieden. Wij zitten in het hogedrukgebied, waardoor we momenteel warm, zonnig weer hebben.’