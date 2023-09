België stuurt medische hulp naar Marokko na verwoestende aardbeving

De federale regering heeft in de nasleep van de zware aardbeving in Marokko de dienst B-Fast geactiveerd, om de hulp en goederen te kunnen bieden die de Marokkaanse overheid nodig heeft. Alle regeringen samen maakten al bijna zes miljoen euro vrij.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder laat via een mededeling weten dat ze heeft gesproken met haar Marokkaanse collega Abdellatif Loudiy en hem de steun van de Belgische Defensie heeft aangeboden.

Het directiecomité van B-Fast (de overkoepelende structuur die de verzending van Belgische noodhulp naar het buitenland organiseert, red.) is bijeengekomen om een evaluatie te maken van de beschikbare middelen. Er wordt een inventaris van de voorraden gemaakt, vooral gericht op noodopvang voor de Marokkaanse bevolking.

‘De Luchtcomponent maakt de beschikbare middelen uit de vloot klaar om het transport van teams en materieel te garanderen’, zegt Dedonder. ‘In samenwerking met de federale overheidsdienst Volksgezondheid werkt de Medische Component aan de zending van een medische urgentie-eenheid. Het militaire operatiecentrum plant de inzet van een detachementscommandant voor B-Fast en het team dat instaat voor de verbinding met België.’

Rekeningnummer geopend

Ook de Vlaamse afdeling van het Rode Kruis is in actie geschoten. Ze maakt 200.000 euro vrij ter ondersteuning van de Marokkaanse Rode Halve Maan - zeg maar het plaatselijke Rode Kruis. ‘Zij zullen die middelen gebruiken om ter plaatse de getroffenen de meest acute hulp te bieden’, zegt Sofie De Jaeger, manager Internationale Samenwerking bij Rode Kruis-Vlaanderen. ‘De prioriteit is om de overlevers snel de nodige zorgen toe te dienen.’ Maar, voegt ze toe, ‘dat is niet eenvoudig in het bergachtige gebied.’

De financiële steun van het Rode Kruis komt bovenop de bijna 6 miljoen euro aan financiële steun die de Vlaamse, Waalse, Brusselse en federale regering al vrijmaakten om de slachtoffers van de aardbeving te helpen.

Rode Kruis-Vlaanderen heeft ook het rekeningnummer BE53 0000 0000 5353 geopend. Vlamingen die de slachtoffers willen steunen, kunnen daarop een steentje bijdragen. ‘Want de getroffenen zullen niet alleen de komende weken, maar ook de komende maanden alle hulp kunnen gebruiken’, zegt het Rode Kruis.