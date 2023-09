Duivels lijden in alle linies aan bloedarmoede tijdens krappe zege tegen Azerbeidzjan

Een kwalificatieopdracht tegen het nummer 121 van de wereld werd een lange, bange zit voor de Rode Duivels. De Belgen lijden in alle linies aan bloedarmoede en wonnen dankzij een lucky goal en een goeie doelman met 0-1 in Azerbeidzjan.

Bondscoach Domenico Tedesco was er niet gerust in geweest. Aan de vooravond van de vierde kwalificatieopdracht voor Euro ‘24 vreesde de Duitser dat sommige spelers zich al op het EK in zijn thuisland wanen. ‘Ik ben nerveuzer dan normaal’, was de bondscoach opvallend openhartig. ‘Ik lees interviews met spelers en vind dat we al te veel over het EK praten. We gaan er precies al van uit dat we al geplaatst zijn. Dat is een verkeerde manier van denken.’

Om zijn spelers bij de les te houden, leek hij hen één duidelijke boodschap te hebben ingeprent: ‘geef de bal aan Lukaku en duik de ruimtes in’. Een advies dat doet denken aan het legendarische zinnetje dat de Amerikaanse basketballer Larry Bird tegen zijn ploegmaats van de Boston Celtics bezigde: ‘Als je wil winnen, geef de bal aan Larry en scheer je weg.’

Op de schabouwelijke grasmat van de Dalga Arena – je zag de bal lijden terwijl hij over het veld stuiterde – lieten de Duivels hun snelle combinatievoetbal node achterwege. Het middenveld – met Amadou Onana en een onzichtbare Youri Tielemans – werd geregeld overgeslagen. De bal ging meteen naar voren waar Yannick Carrasco, Johan Bakayoko en Leandro Trossard in de eerste plaats Romelu Lukaku zochten.

De kapitein van de Duivels maakte zijn schouders breed en richtte de rug naar het doel. Niet als explosieve spits die in de ruimtes duikt, maar als veilige haven aan het front, maakte de nummer 9 van de Rode Duivels zich nuttig. De andere aanvallers hoefden maar te wachten tot Lukaku de bal opnieuw afspeelde. Leandro Trossard trof op die manier al na vijf minuten de buitenkant van de paal.

Casteels scoort punten

Vond België offensief een strijdplan, dan bleek aan de andere kant van het veld waarom Domenico Tedesco zich zorgen maakte. Verdedigend oogden de Duivels kwetsbaar. Ze gaven meer kansen weg dan nodig aan Azerbeidzjan, dat tussen Sierra Leone en Togo op de 121ste plaats van de Fifa-ranking staat. Nadat Wout Faes de bal had weggegeven, moest Koen Casteels redding brengen op een poging van Renat Dadashov. Arthur Theate blokte de rebound af.

Ondanks het goeie werk van Lukaku creëerde België te weinig kansen. Het was Koen Casteels die aan de overkant met de beste redding van de wedstrijd Dadashov van een kopbaldoelpunt hield. De vervanger van de geblesseerde Thibaut Courtois scoorde punten als doelman van de Rode Diuvels.

Dat België scoorde was te danken aan zijn talisman Lukaku. Niet als afwerker, niet als aangever, maar als aanjager was hij deze keer belangrijk. Onder zijn druk verloren de Azeri’s de bal, waarop Johan Bakayoko kon afdrukken. Die miste zijn trap, maar zag hoe de bal per ongeluk via de voet van Yannick Carrasco in doel verdween. Een meevaller zorgde voor de 0-1.

In de tweede helft was er weinig beterschap. Tedesco greep in door Jérémy Doku en Orel Mangala in te brengen voor Johan Bakayoko en Youri Tielemans. Ook Romelu Lukaku ging naar de kant – hij kan door een gebrekkige seizoensvoorbereiding nog geen volledige wedstrijd aan. Michy Batshuayi was zijn vervanger, later viel ook nog Loïs Openda in.

Doku kon na een goeie actie van Openda één keer de doelman bedreigen, maar veel gevaar creëerden de Duivels niet meer. Zowel verdedigend, waar Castagne en Faes steken lieten vallen, als op het middenveld, dat echt niet zonder Kevin De Bruyne lijkt te kunnen, als vooraan – waar Romelu Lukaku er alleen voor staat – lijden de Belgen aan bloedarmoede. De kwalificatie voor Euro ‘24 mag dankzij de lucky goal in Azerbeidzjan niet meer in gevaar komen. België deelt met Oostenrijk de leiding in groep F. Maar dinsdag in eigen huis en op een betere grasmat tegen Estland, mag wel een betere prestatie worden verwacht.