Landen van G20 komen met eindverklaring, zonder veroordeling van Russische agressie in Oekraïne

De wereldleiders van de G20 zijn in de Indiase hoofdstad New Delhi tot een gezamenlijke eindverklaring gekomen, ondanks grote meningsverschillen over de oorlog in Oekraïne. Ze kondigden ook een ‘historisch’ spoor- en scheepvaartproject aan, dat Europa beter moet verbinden met het Midden-Oosten en India.

Voor het eerst ontving India de voorbije dagen de belangrijkste wereldleiders, als gastheer van de jaarlijkse top van de G20. Samen staan de G20-landen in voor 90 procent van de wereldproductie en 70 procent van de wereldbevolking.

Tegen de verwachtingen in slaagden de wereldleiders erin om te komen tot een gezamenlijke eindverklaring. Daarin veroordelen zij het gebruik van geweld in Oekraïne om terreinwinsten te boeken, maar ze vermelden Rusland niet één keer. ‘Alle staten moeten afzien van bedreigingen en het gebruik van geweld (...) ten nadele van de territoriale en politieke soevereiniteit van elke staat’, klinkt het.

De tekst maakt geen melding van een ‘agressie’ door Rusland, een term die nochtans wel werd gebruikt in 2022, tijdens de vorige G20-top in Bali. Moskou ziet zo dat de Russische agressie niet meer expliciet wordt veroordeeld. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur, Jake Sullivan, verdedigde de formulering van de verklaring. ‘Vanuit ons standpunt is dit een heel goed werk’, zei hij aan journalisten.

De Russische president Vladimir Poetin was, samen met zijn Chinese evenknie Xi Jinping, de grote afwezige op de top.

De eindverklaring draagt duidelijk de stempel van gastheer India, dat probeert het evenwicht te bewaren tussen de traditionele alliantie met Moskou - dat wapens levert aan New Delhi - en de ‘quad’ met de Verenigde Staten, Japan en Australië. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken liet alvast zijn ongenoegen blijken over het uitblijven van een veroordeling van Rusland. ‘Wat betreft de agressie van Rusland tegen Oekraïne, heeft de G20 niets om fier over te zijn’, klonk het. En als Oekraïne aanwezig had kunnen zijn op de G20 ‘zouden de deelnemers een beter begrip van de situatie hebben gekregen’, zei hij.

‘Historisch’ spoorproject

Ook over het klimaat blaast het eindresultaat van de G20-top warm en koud. Er is geen sprake van aangescherpte doelstellingen om de CO2-uitstoot terug te dringen in de strijd tegen de klimaatopwarming, maar de belangrijkste geïndustrialiseerde- en groeilanden verbinden zich er wel toe ‘inspanningen aan te moedigen om de capaciteit aan hernieuwbare energie wereldwijd te verdriedubbelen’, tegen 2030.

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde op de top aan dat de VS, de Europese Unie en verscheidene andere partners een grootschalig spoor- en scheepvaartproject plannen, dat Europa beter moet verbinden met het Midden-Oosten en India. Daarover tekenden de betrokken landen een intentieverklaring. Europees Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen noemde de plannen ‘historisch’. De nieuwe spoorverbinding zal de handel tussen de EU en India met 40 procent versnellen, zei ze.

Vrijdag was al aangekondigd dat de Afrikaanse Unie zal toetreden tot de G20, en dat wordt in de eindverklaring bevestigd. ‘We verwelkomen de Afrikaanse Unie als permanent lid van de G20 en we geloven sterk dat de opname van de Afrikaanse Unie in de G20 aanzienlijk zal bijdragen in de aanpak van de mondiale uitdagingen van onze tijd’, klinkt het.