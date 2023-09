Gebouwen in de oude stad, die op de lijst van Unesco-werelderfgoed staat, liepen schade op

Enkele historische bouwwerken in de medina van Marrakech hebben schade opgelopen door de aardschokken in Marokko op vrijdagavond. Het zou gaan om de Koutoubia-moskee en verschillende delen van de stadsmuren rond de medina.

Lokale nieuwssites melden dat de toren van de 12de-eeuwse Koutoubia-moskee schade had opgelopen, maar het is niet bekend hoe ernstig de schade is. De bijna zeventig meter hoge toren staat bekend als ‘het dak van Marrakech’.

Daarnaast is op beelden te zien dat delen van de historische stadsmuren grote scheuren vertonen of neergekomen zijn.

(sf)