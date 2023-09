Remco Evenepoel na ‘offday’: ‘Ik heb veel geweend en getwijfeld wat ik nu zou doen’

Hoe het komt dat het vrijdag onderweg naar de Tourmalet zo fout ging kan Remco Evenepoel daags nadien nog niet verklaren. ‘Buiten dat ik een volledige offday kende, weet ik het echt niet’, aldus Evenepoel, die dan toch misschien een oorzaak te binnen ziet schieten. ‘Het is al een erg lang seizoen geweest, misschien is het wel de opstapeling van dat alles. Ik heb veel koersen gereden en daartussen nog heel wat stages enzovoort afgewerkt om me optimaal voor te bereiden voor de grote rondes. Wellicht hebben de inspanningen van het afgelopen jaar hun tol geëist.’

Heel veel geweend

En dus verloor Evenepoel gisteren liefst 27 minuten op de mannen van Jumbo-Visma. Hij kwam pas over de meet toen Kuss en co al aan het vieren waren op het podium en de televisie-uitzending al was afgelopen. Evenepoel was dan ook te emotioneel om gisteren de pers te woord te staan.’Gisterenavond was het heel moeilijk’, geeft hij toe. ‘Ik heb heel veel geweend en getwijfeld wat ik nu zou doen, maar ik ben goed omringd door de ploeg en familie en we hebben besloten dat er nog genoeg kansen zijn deze Vuelta om er gewoon nog iets moois van te maken. Al heb ik natuurlijk wel echt slecht geslapen. Maar vanaf vandaag is het de knop omdraaien en focussen op de rest van deze Vuelta. Alles op een rijtje zetten is pas voor na deze ronde.’

En dus kan Evenepoel de laatste acht ritten met een ander gelaat gaan fietsen. Hij kan voor het eerst in lange tijd met veel vrijheid rijden. ‘Nu gaan we vol voor ritwinsten’, zegt hij duidelijk. ‘Bijna elke dag ligt er een kans om een rit te pakken vanuit de vlucht, dus daar ga ik voor. Het wordt eens een nieuwe manier van koersen voor mij. Ik voel me niet ziek of heb niets, dus ga ik ook niet opgeven. Wie weet ben ik vandaag wel mee in de vlucht en krijgt de vlucht ruimte om voor ritwinst te gaan. Ik ga zeker proberen iemand van de ploeg daarin mee te krijgen. Dat moet daarom niet per se ikzelf zijn.’