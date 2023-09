Video’s tonen hoe de aarde beeft in Marokko

Op sociale media circuleren video’s die de omvang van de aardbeving in Marokko in beeld brengen. Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken liet weten dat zes provincies in het zuidwesten van het land zijn getroffen. Al zeker zeshonderd mensen zouden omgekomen zijn.

Er is nog veel onduidelijkheid over hoe groot de schade is in de getroffen gebieden, omdat het epicentrum zich bevond in het Atlasgebergte. In het moeilijk bereikbare berggebied zouden volgens de Marokkaanse overheid de meeste slachtoffers gevallen zijn.

(sf)