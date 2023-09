Van de Vlaamse dr. Grey tot Loki: dit zijn de beste series van het najaar

The Changeling op Apple TV+. Sprookje, horror, of beide? — © rr

Dag en nacht

Wat? Een dramareeks die zich afspeelt in een ziekenhuis, maar niet in de VS, zoals we gewend zijn, maar in de Lage Landen. Over een anesthesist die zijn plek niet vindt op de kraamafdeling waar hij werkt, maar gelukkig wel verliefd wordt. Noem het de Grey’s Anatomy van eigen bodem.

Zeker kijken,want ziekenhuisseries zijn het soort reeksen waar je dadelijk verslingerd aan raakt. En omdat de hoofdrollen gespeeld worden door niet minder dan Koen De Bouw en Kim van Kooten.

Waar en wanneer? Op VRT 1, later dit najaar.

Domina

Wat? Een Italiaans-Britse historische dramareeks over Livia Drusilla, de vrouw van keizer Augustus.

Zeker kijken, want het eerste seizoen werd al goed onthaald. Critici omschreven het als ‘Game of thrones, maar dan met Romeinen’. En dat is geen slecht teken.

Waar en wanneer? Vanaf 24 september op VRT Canvas.

Het laatste portret

Wat? Neen, dit is geen fictiereeks. Maar toch zetten we deze in de lijst. Fotografe Lieve Blancquaert maakt een laatste foto van iemand die er binnenkort niet meer zal zijn.

Zeker kijken, want dit wordt een ode aan het leven, en gaat over het belang van afscheid nemen. En omdat Lieve Blancquaert ons al zo vaak heeft weten te ontroeren.

Waar en wanneer? Op VRT1, later dit najaar.

Estonia

Wat? In 1994 verging in de Baltische Zee de ferry MS Estonia, een ramp waarbij meer dan 800 mensen omkwamen. Deze Scandinavisch-Belgische coproductie vertelt het verhaal van die noodlottige gebeurtenis.

Zeker kijken, want dit verhaal is een stomp in de maag en de productiewaarde is hoog: het is een van de duurste reeksen ooit in Finland gemaakt. Heel wat waterscènes zijn bovendien in ons land gefilmd.

Waar en wanneer? Op VRT Canvas, later dit najaar.

The changeling

Wat? Noem het een sprookje voor volwassenen of een horrorverhaal. Wat het ook moge zijn, The changeling, over een man die zijn vrouw zoekt nadat hun eerste kind wordt geboren, is heel wat.

Zeker kijken, want het lijkt een erg intrigerende reeks, vol mysterie en bovennatuurlijke spanning. En omdat de hoofdrol naar verluidt bijzonder kundig wordt neergezet door LaKeith Stanfield.

Waar en wanneer? Vanaf 8 september op Apple TV+.

Gen V

Wat? Een spin-off van The Boys, een reeks die superhelden neerzet als egoïstische eikels. Gen V gaat over een school voor de nieuwe generatie supermensen, gecreëerd met het goedje ‘Compound V’.

Zeker kijken, wantThe Boys was een geweldige reeks: bruut, bloederig en waanzinnig grappig. Het was een sappige middelvinger naar kleffe superheldenfilms uit de Marvel-stal. Als Gen V hetzelfde pad opgaat wordt dit eentje om de vingers bij af te likken.

Waar en wanneer? Vanaf 29 september op Amazon Prime Video.

Lessons in chemistry

Wat? Een dramareeks die zich afspeelt in de jaren 60, waarbij een vrouwelijke wetenschapster uit haar lab wordt gezet. Ze begint een kookprogramma op tv en probeert vrouwen langs die weg kennis over chemie bij te brengen.

Zeker kijken, want dit is een verhaal over vrouwenemancipatie en gelijke kansen, waarin een talentvolle vrouw het tij tracht te keren. De hoofdrol wordt gespeeld door Oscarwinnares Brie Larson.

Waar en wanneer? Vanaf 13 oktober op Apple TV+.

All the light we cannot see

Wat? Een serie in vier delen, over een blind Frans meisje die tijdens de Tweede Wereldoorlog een Duitse jongen tegenkomt die wordt gedwongen om te vechten in het leger van Nazi-Duitsland.

Zeker kijken, want deze reeks is gebaseerd op een boek met dezelfde naam van Anthony Doerr, die daar een Pulitzerprijs mee won. De hoofdrol wordt gespeeld door Aria Mia Loberti, een blind meisje zonder acteerervaring, maar die het in de casting haalde van duizenden andere kandidates die zich aanmeldden voor de rol.

Waar en wanneer? Vanaf 2 november op Netflix.

The morning show, seizoen 3

Wat? Het derde seizoen van deze dramareeks die zich afspeelt op de set van een ochtendprogramma op de Amerikaanse televisie. De voorbije jaargangen stonden helemaal in het teken van #MeToo, en dat maakte de reeks dadelijk relevant.

Zeker kijken, want ook al ligt het er soms nogal dik op, en kan de reeks bijwijlen prekerig zijn, toch blijft ze boeien. En de combo Reese Witherspoon - Jennifer Aniston - Billy Crudup werkt echt goed.

Waar en wanneer? Vanaf 13 september op Apple TV+.

Loki, seizoen 2

Wat? Het tweede seizoen van de serie die rond Loki draait, de ‘god van het kattenkwaad’ uit het Marvel-universum. Dit seizoen gaat verder waar het eerste ophield. Verwacht veel reizen door verschillende multiverses.

Zeker kijken, want het eerste seizoen van Loki was best een verfrissende reeks, wat je niet meteen van een uitgemolken Marvel-personnage zou verwachten. Het verhaal was leuk en quirky geschreven, en Tom Hiddleston vertolkte Loki uitstekend.

Waar en wanneer? Vanaf 6 oktober op Disney+.