Duikers vinden lichaam op plaats waar 19-jarige jongeman in Leuvense Vaartkom viel

De 19-jarige jongeman die maandagochtend in het water viel na een nachtje stappen, is mogelijk teruggevonden in de Vaartkom in Leuven. Zaterdagochtend werd een lichaam aangetroffen op de plaats waar al enkele dagen intensief werd gezocht.

Dat heeft politiecommissaris Nicolas Del Piero heeft aan Het Nieuwsblad gezegd dat er zaterdagochtend een lichaam in het water werd gevonden. Maar of het gevonden lichaam van de vermiste jongeman is, werd nog niet bevestigd.

De ouders van de jongeman sloegen dinsdag alarm omdat hun zoon niet was thuisgekomen na een nachtje feesten in de Leuvense binnenstad. Al snel werd een grootschalige zoekactie opgestart. Na een reconstructie van zijn weg naar huis, werd op camerabeelden gezien dat de jongen rond 5 uur in het water was gevallen in de Vaartkom. Daarna werd hij niet meer gezien.

Dagenlang zochten duikers naar zijn lichaam in het water, maar pas zaterdagochtend kent die zoektocht resultaat. Volgens commissaris Nicolas Del Piero werd een lichaam aangetroffen dichtbij de plaats waar de jongeman het water in was gesukkeld, ter hoogte van de tweede steiger in de Vaartkom.