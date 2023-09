Nina Derwael mist WK turnen in Antwerpen door schouderblessure

De olympisch kampioene aan de brug met ongelijke leggers kwetste zich vrijdag tijdens een training in Gent. Haar schouder ging toen uit de kom bij haar afsprong. Derwael zal de komende weken moeten revalideren en mist zo het WK in eigen land. ‘Een kinderdroom die in duigen valt, het zal zoals in 2013 in de tribunes zijn… het is op dit moment nog moeilijk te vatten’, reageerde Derwael kort via de Gymfederatie.

Ook Lisa Vaelen ontbreekt op het WK in eigen land. Zij kampt met klierkoorts. ‘We vinden het ontzettend jammer om deze twee topgymnasten te moeten missen in Antwerpen’, aldus Ruben Neyens, topsportmanager van Gymfed. ‘In eerste instantie wensen we Nina en Lisa een spoedig herstel toe en de andere atleten van het team veel succes met hun verdere WK-voorbereidingen.’