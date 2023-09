Zware aardbeving in Marokko: al bijna 300 doden geteld

Marokko is vrijdagavond getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 6.8. Daarbij zijn minstens 296 doden en 153 gewonden gevallen. De Indiase premier Narendra Modi en de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel betuigen hun medeleven.

De eerste beving vond plaats rond 23 uur vrijdagavond. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte, op iets meer dan 70 kilometer afstand van de stad Marrakesh. Een twintigtal minuten later volgde een naschok met een kracht van 4.1.

Inwoners in verschillende dorpen en steden renden meteen in paniek de straten op, waar ze wachtten uit vrees dat hun woning zou instorten.

Aangezien veel afgelegen gebieden nog niet bereikt zijn, is de kans groot dat het aantal slachtoffers nog fors zal oplopen.

Aardbevingen komen in Marokko wel vaker voor, al gaat het meestal om kleinere bevingen. Nu zou het om één van de krachtigste aardbevingen ooit in het land gaan, volgens nog onbevestigde bronnen.

De Indiase premier Narendra Modi, gastheer van de G20-top dit weekend in New Delhi, heeft zaterdag zijn medeleven betuigd aan de familieleden van de slachtoffers van de aardbeving die in Marokko aan minstens 296 mensen het leven heeft gekost. Ook de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel drukte al zijn medeleven uit.

‘Uiterst bedroefd door het verlies van (mensen)levens na de aardbeving in Marokko’, schrijft Modi op X (het vroegere Twitter). Hij voegt toe dat zijn gedachten bij de mensen in Marokko zijn en hij betuigt zijn medeleven aan mensen die geliefden hebben verloren.

‘Mijn gedachten gaan uit naar alle getroffenen van deze tragedie en de reddingswerkers die bij de zoekactie betrokken zijn’, laat Charles Michel op X weten. Hij voegt toe dat de EU klaarstaat om Marokko in deze moeilijke momenten te steunen.

In februari 2004 kwamen meer dan 600 mensen om bij een beving met een kracht van 6.3.