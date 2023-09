Wat eten we volgende week? Zeven vurige gerechten waarbij het zweet je uitbreekt

Hoe wapen je jezelf tegen een hittegolf? Met meer hitte natuurlijk. Steigert u bij het idee van een gerecht met chilivlokken, sriracha of een stevige lepel sambal tijdens een hittegolf, weet dan dat pikant eten wel degelijk helpt om af te koelen. Een week vol recepten met pit (van mild tot verschroeiend heet) is dus niet de foltering die het op het eerste gezicht lijkt. Tijd om het zweet te omarmen, met 7 vurige bordjes die u zo heet serveert als u of uw gasten aankunnen.

Berten Vanderbruggen

VOOR DE VEGGIES

Adembenemende zomergroenten

Om pikant te koken grijp ik doorgaans meteen naar mijn zak rode rawitpepertjes in de diepvries, mijn chilivlokken naast het vuur of het assortiment aan hete sauzen in de kast. Pepers, pepers, pepers. Maar die prikkelende sensatie kunnen sommige groenten je ook geven. Eet eens een handje radijzen, schaafsel van een mierikswortel of een halve rammenas: het zijn stiekeme opdonders die je misleiden met hun zomers imago, maar toch verrassend scherp uit de hoek komen.

DE VEGAN OPTIE

Oven-verhit

Niet zozeer de hitte in een gerecht, maar wel de hitte in de keuken kunnen de hersenpan al eens doen overkoken. Tijdens een hittegolf verliest een oven voor mij bijgevolg al zijn aantrekkingskracht. Die van de grillpan neemt vreemd genoeg toe. Ottolenghi kiest in dit recept voor een paar zomerse tomaten om te grillen, en houdt de ingrediëntenlijst voor de verandering binnen de perken.

PASTA VAN DE WEEK

Een dekentje van brood en warmte

Als pasta tippen we deze week eentje die u waarschijnlijk al in de kast hebt staan, met olijven uit blik, ansjovis en een citroen. Het is allesbehalve een pasta arrabbiata, het is ons hoogstens te doen om de pit in de topping. Hoeveel theelepels chilivlokken u wilt toevoegen, hangt af van hoe pikant de soep volgende week mag zijn, want de overschotten van dit verrukelijke broodkruim zijn er om bij te houden en over ander lekkers te strooien.

KLAAR BINNEN HET HALFUUR

Look met een lontje

Aardappelen, stukje vlees en groenten: dat triumviraat was decennialang de hoeksteen van onze samenleving. Maar zelfs een hoeksteen kan wel wat kleur en kruiding gebruiken. Dus serveren we dat drieluik met harissa - wat behalve pepers ook een pittige looksmaak bevat, een beetje verscholen achter die eerste hitteslag -, radijsjes en merguezworstjes, die je vandaag ook prima in vegetarische of vegan variant kunt kopen.

DE ALLEMANSVRIEND

Eentje met of zonder?

Chili con of sin carne is een van die gerechten die ik nooit moe word. Tegelijk heeft iedereen er zijn eigen versie van en kun je er eindeloos op variëren. Een beetje zoals een ‘goeie’ spaghetti bolognese, maar dan zonder het snobisme. Dit recept van Dorien Knockaert ligt al een tijdje in ons archief, en het stemt me gelukkig dat de chili sin carne nog niets aan populariteit heeft ingeboet. Zelf zweer ik bij selder, dat staat dan weer niet in haar lijstje. En korianderzaad. De hitte komt hier in de vorm van chilipoeder en cayennepeper, maar ik doseer wel. Naar mijn gevoel neemt de pit op dag twee of drie nog toe, dus reken dat proces in als je net als ik een grote portie zou klaarmaken.

HET WEEKENDPROJECT

Een vlam in een potje

Van heel wat emulsies of sauzen in tubes of potjes stel je je weinig vragen over wat er juist in zit. Bij een cocktailsaus of tartaar komen de basisingrediënten zo in me op. En dan zijn er nog de hete sauzen, waarbij je telkens bedenkt dat er vast pepers in zitten, maar verder? Sambal is zo een uit die lijst. Niet gek, want in Indonesië bestaan er zoveel variaties, met groenten of zelfs vis, dat ze amper onder dezelfde noemer vallen. Dit recept is er een voor Sambal Bajak, waarin behalve pepers ook limoenblaadjes en citroengras zitten. Je zelfgemaakte sambal blijft enkele maanden (!) goed in de koelkast.

SALADE VAN DE WEEK

Pinda’s met pit

De sambal die je deze week zelf maakte met ons beproefde recept (of zelf kocht in de winkel), kun je meteen gebruiken in deze maaltijdsalade, of toch in de saus voor erbij. En die pikante pindasaus is het hart van dit bord. Samen met de zoete ketsjap manis, die je – geef toe – in het verleden wel al eens met de fles sojasaus verwarde, zit er een bom van smaken in de saus, die zich onthullen na de eerste hitte.

Een gerecht heter maken, is een kwestie van een pepertje of zaadjes extra toe te voegen. Maar wat doe je om een gerecht milder te maken? Dan werkt zuivel temperend: het neemt wat van de hitte weg. Dat kan met room, yoghurt of kaas, maar ook met bijvoorbeeld kokosmelk. Of een schepje suiker helpt ook tegemoet te komen aan de pit. Zet ze naast de tabasco of chilivlokken op tafel bij het serveren.