Ingebrigtsen pakt het record, Bolingo de publieksprijs op Memorial Van Damme

De decibelmeter ging vrijdagavond meermaals door het dak in het Koning Boudewijnstadion. De 47ste Memorial Van Damme was van een hoog niveau, met verschillende topchrono’s maar uiteindelijk slechts één, atypisch wereldrecord.

Doet hij het of doet hij het niet? Dat was de vraag die het goed gevulde en sfeervolle Koning Boudewijnstadion – met ruim 37.000 toeschouwers waren er amper lege zitjes te bespeuren – vrijdagavond in de ban hield. Hij, dat was polsstokwonder Mondo Duplantis, de 23-jarige Amerikaanse Zweed voor wie de sky niet de limit lijkt. Meer dan dertig keer sprong hij al over zes meter, vijf keer verbeterde hij ondertussen zijn eigen wereldrecord.

Zijn passage in Brussel vorig jaar was een afknapper (hij leed er zijn enige nederlaag van het seizoen) en dus was Duplantis erop gebrand om zich te bewijzen. Na 6,02 meter werd de lat op 6,10 meter gelegd. De posterboy van de atletiek huppelde er probleemloos over, een nieuw meetingrecord. Om 21.47 uur ging het naar 6,23 meter, wereldrecordhoogte. Twee pogingen gingen onder ritmisch geklap de mist in, even na tienen volgde onder het oog van Sergej Boebka de ultieme poging. En wat scheelde het? Duplantis nam hoogte, maar raakte met zijn benen de lat.

Eerder op de avond had Shericka Jackson al alle aandacht naar zich toe gezogen. Tijdens het WK in Boedapest was de 29-jarige Jamaicaanse gestrand op amper zeven honderdsten van een seconde van het wereldrecord van de Amerikaanse sprintlegende Florence Joyner-Griffith. Ook vorig jaar had ze al geflirt met de onklopbaar gewaande toptijd (21’34”) die al sinds de Olympische Spelen van Seoel 1988 overeind staat.

Zo luid en warm Jackson even na 21 uur werd onthaald, zo muisstil werd het vlak voor het startschot klonk. De voormalige 400 meterloopster schoot verschroeiend weg, maar wist dat tempo niet aan te houden. Met slechts een zuchtje rugwind – 0,2 meter per seconde – won ze in 21”48, de snelste tijd dit seizoen in de Diamond League en de op drie na snelste tijd ooit. Een topprestatie, maar net geen wereldrecordvoer.

Het was lang niet de enige topchrono die vrijdagavond op de tabellen kwam. Opvallend was hoeveel uitstekende resultaten er werden neergezet op het einde van een lang en vermoeiend seizoen, met dank aan de vernieuwde piste en de energie van het publiek.

Even voor Jacksons recordjacht had dat al de ongebruikelijke 2.000 meter als opwarmertje geserveerd gekregen – een zelden gelopen afstand die in Brussel alleen op het programma stond omdat Jacob Ingebrigtsen het uit 1999 daterende wereldrecord (4’44”79) van Hicham El Guerrouj wilde aanvallen. De amper 22-jarige Noor ontgoochelde niet en maakte er een demonstratie van: terwijl het publiek op de banken stond, dook hij ruim een seconde onder de tijd van de Marokkaanse middellangeafstandsloper. De nieuwe topchrono: 4’43”13.

Local hero

Voor de Belgische prestatie van de avond tekende de landgenote voor wie ook het luidste applaus weerklonk: Belgian Cheetah Cynthia Bolingo (30). Na haar Belgische record (49”96) en vijfde plaats op het WK in Boedapest sloot de locomotief van de vrouwelijke 4 x 400 meterploeg haar seizoen in schoonheid af. Met een ultieme jump klopte ze de Nederlandse Lieke Klaver op de streep. ‘The home crowd goes nuts in Brussels as local hero Cynthia Bolingo wins’, tweette World Athletics, en daar was geen woord van gelogen.

De Heizel veerde recht, een mooi orgelpunt voor de Brusselse atlete die al blessureleed had voor drie. ‘Het was fantastisch om hier zo’n wedstrijd te lopen’, zei Bolingo. ‘Het publiek was geweldig en heeft mij echt gesteund in de laatste meters. Het verraste mij wel wat. Ik heb héél veel handtekeningen moeten uitdelen, en hier buiten staat nog een horde mensen op mij te wachten. Dit geeft veel vertrouwen.’ Voor wie er nog aan twijfelde, België heeft er een wereldtopper bij.