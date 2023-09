Vlaamse overheid zet Gimv te koop

De Vlaamse overheid heeft zakenbank Rothschild & Co aangesteld om haar belang in investeringsmaatschappij Gimv te koop te zetten. Dat meldde het Vlaamse Departement Financiën en Begroting .

De overheid richtte de investeringsmaatschappij op in 1980. Zeventien jaar later ging Gimv naar de beurs en momenteel is het belang van de Vlaamse Participatiemaatschappij afgebouwd tot 27,65 procent. Een verdere afbouw is mogelijk, want de ondergrens van 25 procent werd afgeschaft.

‘Gimv is over de laatste 15 jaar uitgegroeid tot een zelfstandige internationale investeringsmaatschappij, waarvan de investeringsportefeuille alsmaar minder gefocust is op Vlaanderen’, luidt het. Om die reden heeft het volgens de Vlaamse overheid niet veel zin meer om op lange termijn een minderheidsbelang in Gimv aan te houden. (belga)