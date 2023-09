Abdi baalt na mislukte recordpoging op 10.000 meter

Doorgaans is Bashir Abdi (34) de man met de breedste glimlach op de piste, maar vrijdagavond was die in Brussel en omgeving niet te bespeuren. Dat hij zijn recordpoging op de 10.000 meter al na drie kilometer zou moeten staken, had de bronzenmedaillewinnaar van Tokio 2021 duidelijk niet zien aankomen. ‘Klote,’ noemde hij het, ‘want dit is een fantastisch stadion met een fantastisch publiek. Ik was er echt van overtuigd dat ik richting het Belgische record zou lopen.’

Vooraf had hij geen geheim gemaakt van zijn missie: de toptijd van dopingzondaar Mohammed Mourhit, die dateert van 1999, van de tabellen vegen. ‘Dat record houdt al lang genoeg stand’, had Abdi gezegd. ‘Ik snap eigenlijk niet dat het nog altijd op naam staat van een atleet die niet zuiver was.’ Om te slagen moest hij 32 seconden afknabbelen van zijn vorige besttijd op de 10.000 meter, maar al snel werd duidelijk dat de Belgische chouchou van de lange afstand niet zijn beste avond had. ‘Ik vond het juiste ritme niet. Voor de eerste keer liep ik met deze spikes (zijn trainingen werkt hij bijna uitsluitend met marathonschoenen af, red.) en plots voelden m’n kuiten heel zwaar aan. Het had geen zin om verder te lopen, ik wilde geen risico’s nemen.’

Ook de warmte – de thermometer gaf rond de klok van zevenen nog altijd een stevige 28 graden aan – bleek nefast voor de recordkoorts. ‘Als je zoals ik vanuit de bergen komt waar het op sommige dagen amper 10 graden is, is het absoluut wennen. Ik vind het echt jammer dat het niet geslaagd is. Nu sta ik met lege handen en heb ik voor niets mijn voorbereiding onderbroken.’

Zware conclusies wil Abdi er niet aan verbinden. ‘Ik twijfel er niet aan dat ik op schema zit voor Chicago’, klonk het. Daar volgt op zondag 8 oktober een belangrijke test met het oog op Parijs 2024, Abdi hoopt er zijn Europese record op de marathon (2u03’36”) te verbeteren. (dsd)