Europese gasbevoorrading legt Exmar geen windeieren

De lng-installatie van Exmar in Eemshaven draait op volle toeren. — © Jan Rosseel

De Belgische gasreder Exmar heeft tijdens de eerste zes maanden van 2023 veel geld verdiend aan de opmars van vloeibaar aardgas (lng) in de gasbevoorrading van Europa.

De brutowinst (ebitda) en omzet van Exmar zijn tijdens de eerste jaarhelft zo goed als verdubbeld vergeleken met de eerste zes maanden van 2022. Die brutowinst ging van 30 naar 63,5 miljoen dollar. De omzet steeg van 100 naar 243 miljard dollar.

De goudhaantjes van Exmar zijn de installaties om gas om te vormen tot vloeibaar aardgas en vice versa. De winst van diefabrieken verviervoudigde tijdens de eerste zes maanden van dit jaar. De omzet lag bijna zes keer hoger vergeleken met vorig jaar.

Een hervergassingsinstallatie van Exmar wordt in Eemshaven in het noorden van Nederland ingezet om meer aardgas in Europa te kunnen invoeren. Voor de kust van het Afrikaanse Congo-Brazzaville liggen een grote gastanker van Exmar en een lng-fabriek die ontwikkeld werd door de Belgische gasreder om aardgas te kunnen verschepen naar Italië.

De hoogconjunctuur bij Exmar valt samen met de poging van de hoofdaandeelhouder en bestuursvoorzitter Nicolas Saverys om via een uitkoopbod het bedrijf van de beurs te halen. Dat loopt niet van een leien dakje. Saverys is al toe aan een tweede poging om alle aandeelhouders te bewegen in te gaan op zijn bod. Bij een eerste poging bleef hij steken op een belang van 78 procent.

Als Saverys niet aan 90 procent komt, kan hij de beursexit vergeten. De verwachting is dat het hem niet zal lukken als hij het houdt bij zijn huidige bod van 11,1 euro per aandeel. De beurskoers staat overigens al weken boven deze prijs.

Beleggers speculeren al sinds begin augustus dat Saverys de biedprijs zal moeten verhogen om voldoende aandeelhouders over de brug te krijgen om Exmar van de beurs te halen.

Tot nu toe houdt hij het been stijf. Onlangs kregen alle aandeelhouders nog een brief in de bus waarin hen aangeraden werd om zijn bod te accepteren.