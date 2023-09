James Blake voor uw hart en lijf. De beste pop- en jazzalbums van de week

POP James Blake Playing robots into heaven

James Blake serveert romige ballads en knisperende dansmuziek. De ambitie is retro, met piano en ruis in de triphopperige ballad ‘Asking to break’. ‘Loading’, ‘Tell me’ en ‘Fall back’ kiezen voor lichte techno en deephouse, ‘Big hammer’ verkent minimalistische elektro en ragga-chant. Een veelzijdige plaat die zowel het lijf als het hart aanspreekt.

ROCK Slowdive Everything is alive

De Britse shoegazeband staart zich niet blind op het eigen verleden: songs die zanger-gitarist Neil Halstead aanvankelijk voor een soloplaat schreef, geven zijn vijfde album een intieme fundering, met meer aandacht voor synths. Dromerige instrumentals overheersen de eerste albumhelft, vanaf het heerlijke ‘Kisses’ krijgen de gitaren meer speelruimte.

POP Danger Mouse & Jemini Born again

In de kast van Danger Mouse en rapper Jemini lag nog een twintig jaar oud, onuitgebracht album. Danger Mouse was nog niet die gevierde producer die hij nu is, Jemini had ook niets te verliezen, en deze plaat is dan ook een triomf van jeugdig enthousiasme, met geestige verwijzingen naar de geschiedenis van soul, disco en hiphop.

DANCE The Chemical Brothers For that beautiful feeling

De tiende plaat van The Chemical Brothers surft verder op de tweede adem die het Britse duo vond bij No geography vier jaar geleden: hallucinogene beats en sexy grooves. Maar het duo duikt ook diep in de funk met ‘No reason’ en ‘The weight’, en het mag al eens flink psychedelisch worden.

ROCK Royal Blood Back to the water below

Op zijn vierde plaat Back to the water below laat Royal Blood de synths van de vorige plaat achterwege, maar speelt de band met voorzichtige psychedelica die in ‘There goes my cool’ zelfs aan Pink Floyd doet denken. Verder is er, naar goede gewoonte, forse rifferij à la Queens of the Stone Age en de Jack White-achtige kef van Mike Kerr.

POP Laufey Bewitched

Op haar tweede album klinkt de Chinees-IJslandse Laufey nog meer als een Hollywood-diva uit de jaren 50 dan op haar eerste. Haar bitterzoete kijk op de liefde is iets minder hopeloos romantisch, maar haar songs, tussen jazz en bossanova, flikkeren als theelichtjes onder een zomerse sterrenhemel, strijkers zoemen zachtjes op slaapkamer-niveau.

JAZZ Jaimie Branch Fly or die or die fly or die (world war)

In de weken voor trompettiste Jaimie Branch onverwachts overleed (ze werd maar 39) nam ze een nieuw album op, dat haar band nu heeft afgewerkt tot een indrukwekkende postume plaat. Branch speelt en zingt met de strijdvaardigheid van een punker – luister naar ‘Burning grey’, negen minuten muzikale opwinding. Een groot verlies.

REGGAE Burning Spear No destroyer

Burning Spear geeft ons na veertig jaar nog eens kippenvel met een plaat: strakke ritmes, fijne toetsen, percussie en warme blazers, af en toe een streepje dub. Winston Rodney (78) kijkt terug op een carrière van zestig jaar, en eert reggaepioniers als Bob Marley.

POP Ashnikko Weedkiller

Het debuutalbum van Tiktok-ster (en apocalyptische schikgodin op Rock Werchter) Ashnikko staat vol persoonlijke afrekeningen, met seksueel dooraderde teksten die bij eerste beluistering verbergen dat haar metaalkleurige, punky muziek, die een beetje schatplichtig is aan M.I.A., wel degelijk voldragen en gelaagd is

