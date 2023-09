Van afscheids- tot comebacktournee: dit zijn de pop- en jazzconcerten van het najaar

Wilt u Madonna twee verjaardagen zien vieren, het nevenproject van Radioheads Jonny Greenwood ontdekken, of het nieuwe van Arcade Fires Will Butler? Het kan, maar ook Belgen als Helmut Lotti of Hooverphonic toeren zich te pletter. U kunt opkomende jazztalenten Joel Ross en Immanuel Wilkins leren kennen - of gaan dansen op Bicep.

Ansatz der Maschine

Wat? Afscheidstournee van Gentse experimentele band.

Ga kijken, want na zes albums rondt de zevenkoppige band rond Mathijs Bertel zijn verhaal af. Dat begon met experimentele elektronische muziek, waagde zich soms aan postrock, en geleidelijk ook aan ambient en folk. De afscheidstournee is ook het moment om het laatste album Tunguska live te horen, genoemd naar de Siberische plek waar een mysterieuze ontploffing in 1908 alle bomen in een gebied van 2.000 vierkante kilometer velde.

Waar en wanneer? 21/9 in CC Brugge, 23/9 in CC Evergem, 5/10 in CC Koksijde, 21/10 in CC Herzele, 4/11 in Muziekcentrum Dranouter, 9/11 in De Casino (Sint-Niklaas), 18/11 in CC Merksem, 9/12 in Ha Concerts (Gent).

Ansatz der Maschine. — © Ward Dhoore

The Hives

Wat? Comeback van een van de opwindendste rockbands om live te zien.

Ga kijken, want elf jaar na hun vorige plaat, dropten The Hives dit jaar de uitstekende plaat The death of Randy Fitzsimmons. Als die iets liet horen, dan wel dat er op het Zweedse vijftal geen sleet zit: ze schudden opzwepende garagerock vol snedige humor en headbangbare gitaarriffs uit hun mouw alsof het niets is.

Waar en wanneer? 27/9 in AB (Brussel)

Terug van weggeweest: The Hives. — © aftonbladet/belga

Portland

Wat? Derde keer - kruis vingers - goede keer.

Ga kijken, want met het nieuwe album Departures onder de arm was Portland klaar om zich live voor te stellen aan het publiek dat het met Liefde voor muziek heeft aangeboord. Toen vertrok zangeres Sarah Pepels; met Nina Kortekaas maakte de band een doorstart voor de festivalzomer, die vroegtijdig werd afgebroken wegens gezondheidsproblemen van Jente Pironet. Kruis de vingers voor concerten vol dreampop en de verstrengelde stemmen van Pironet en Kortekaas.

Waar en wanneer? 30/9 in Zaal Lux (Herenthout), 8/10 in Ha Concerts (Gent), 7&8/11 en 5/12 in Het Depot (Leuven), 23/11 in Wilde Westen (Kortrijk), 7/12 in Cactus Club (Brugge), 8/2 in De Roma (Borgerhout).

A Night with Richie Hawtin

Wat? Founding father van de minimal techno plus vrienden.

Ga kijken, want Richie Hawtin speelt op vrijdag 13 oktober niet alleen zijn enige Belgische concert van dit jaar, in het kader van het festival Nuits Sonores & European Lab Brussels (12-15/10) kiest hij ook de affiche van de avond. De jonge technoster Emily Jeanne trapt af, Hawtin zelf en de Italiaanse Adiel - een voormalige ballerina die de planken inruilde voor dj’en in Berghain - sluiten na middernacht af.

Waar en wanneer? 13/10 in Bozar (Brussel).

Richie Hawtin op Lowlands, 2018. — © Freddy Damman

Käärijä

Wat? Cha cha cha, maar dan in het Fins.

Ga kijken, want om de tijd te overbruggen naar het Eurovisiesongfestival 2024 en eens goed uit de bol te gaan, is de Finse kandidaat van dit jaar de geknipte man. Van achttien landen kreeg hij het maximum van de punten - dat zijn achttien landen meer dan de Zweedse Loreen, die won. Loreen staat trouwens op 14/11 in Trix, maar dat concert is hopeloos uitverkocht.

Waar en wanneer? 18/10 in Trix (Antwerpen).

Käärijä in volle Eurovisiesongfestivalglorie. — © Mischa Schoemaker

Joel Ross en Immanuel Wilkins

Wat? Een double bill met twee rijzende jazztalenten.

Ga kijken, want op één avond kunt u niet alleen kennismaken met Joel Ross (28), dé meest virtuoze vibrafonist van zijn generatie. Daarna hoort u ook Immanuel Wilkins (26), in betere omstandigheden dan afgelopen zomer op Gent Jazz. De altsaxofonist heeft zich met enkele uitstekende cd’s in geen tijd ontpopt tot vaandeldrager van zijn generatie. Twee jonge toppers op één avond: heerlijk.

Waar en wanneer? 20/10 in Flagey (Brussel).

Immanuel Wilkins. — © cpu, Jan van Hecke

Madonna

Wat? Wereldster viert veertig jaar in de business.

Ga kijken, want de setlists van onze dromen voor deze tournee, komen in een vloek en een zucht op veertig onontbeerlijke hits uit. Madonna moest het voorziene begin van deze tournee op 15 juli uitstellen nadat ze een zware bacteriële infectie opliep. De tournee trapt nu af op 14 oktober en staat een week later al in Antwerpen. De eerste avond was snel uitverkocht, voor het extra concert zijn nog tickets.

Waar en wanneer? 21-22/10 in Sportpaleis (Antwerpen).

Madonna, 65 en klaar om te vieren. — © B4859 / Avalon

Hellmut Lotti goes Metal

Wat? Crooner ontbindt zijn rockduivels.

Ga kijken, want Helmut Lotti bewees dat hij evenveel metal in de stembanden heeft als licht klassiek of de grote crooners. Geruggensteund door een uitstekende band pakte hij Graspop in juni helemaal in, en nu moet de rest van het land eraan geloven.

Waar en wanneer? Van 22/10 in Het Depot (Leuven) tot 14/2 in Capitole (Gent) in tien steden.

Hellmut op Graspop. — © Alex Vanhee

Hooverphonic

Wat?Sit down and listen to Hooverphonic again!

Ga kijken, want het was een meesterzet van Hooverphonic, in 2003, om niet gewoon een best of uit te brengen van zijn eerste vier albums, maar die hits live met een groot orkest in een nieuw jasje op te nemen. De groep brengt de plaat nu in een intieme setting, in zowat elke Vlaamse stad die een theater heeft.

Waar en wanneer? Van 27/10 in De Grote Post (Oostende) tot 22/12 in 30 CC (Leuven) in 20 steden.

Hooverphonic, straks in een theater in uw buurt. — © Belga

Warehouse Project met Bicep

Wat? Raven in een industriële omgeving.

Ga kijken, want het bekende clubconcept Warehouse Project uit Manchester is na zeventien jaar nog altijd springlevend, en maakte dit paar jaar ook de oversteek naar het Europese vasteland. Voor zijn eerste avond in België werd gekozen voor de Waagnatie; het Noord-Ierse duo Bicep is de centrale act, tussen collega’s Eclair Fifi, KI/KI, Lola Haro, TSHA en Krysko & Greg Lord.

Waar en wanneer? 28/10 in Waagnatie (Antwerpen)

Bicep, vorig jaar in de Lotto Arena. — © Koen Bauters

Coely

Wat? De terugkeer van een vechter.

Ga kijken, want ‘Op­treden is voor mij iets waarin ik alle struggles en issues kwijt kan’, zegt Coely zelf, dus na een pauze van vijf jaar - depressie, zorgen voor broers en zieke moeder, corona - staat die weer te popelen om u te zien. Hoe ze het leven weer omarmde, doet ze uit de doeken op de uitstekende nieuwe plaat Alive die ze meebrengt.

Waar en wanneer? 2/11 in Het Depot (Leuven), 4/11 in Cactus Club (Brugge), 8/11 in Viernulvier (Gent), 24/11 in Wilde Westen (Kortrijk), 29/11 in C-Mine (Genk), 20/12 in De Casino (Sint-Niklaas).

Coely, sterker na de strijd. — © Matías Batalle

Dudu Tassa & Jonny Greenwood

Wat? Een bericht in een fles.

Ga kijken, want ‘je buur is je vriend’. Dat betekent Jarak Qaribak, de titel van het album dat de Israëlische zanger, muzikant en producer Dudu Tassa maakte met Jonny Greenwood, de gitarist van Radiohead en The Smile, en muzikanten uit het hele Midden-Oosten. Een hommage aan de mix van culturen in en rond Israël, noemt Tassa het, en een bericht in een fles, voor wie het uit de zee wil rapen.

Waar en wanneer? 7/11 in Viernulvier (Gent).

Sonic City Festival

Wat? Drie dagen muzikale ontdekkingen, plus Charlotte Adigéry en Bolis Pupul.

Ga kijken, want Sonic City zoekt en vindt al vijftien edities nieuwe, verrassende of gewoon dwarse bands, zoals Deerhoof uit San Francisco, dat vrijdag speelt. Dé biotoop voor Charlotte Adigéry en Bolis Pupul, die mee cureerden en over drie dagen acts als WITCH, Lucrecia Dalt, Andy Stott, cumgirl8, Model/Actriz en Laima kozen. Zelf spelen ze op zaterdag - mogelijk hun enige concert dat nog niet uitverkocht is dit najaar.

Waar en wanneer? 10-12/11 in Départ (Kortrijk).

Charlotte Adigéry en Bolis Pupul, curatoren en sterren van Sonic City. — © Camille Vivier

Yaeji

Wat? K-house.

Ga kijken, want Yaeji is een van de Zuid-Koreaanse vrouwen die het mooie weer maken als dj en producer, zoals Peggy Gou en Park Hye Jin. Yaeji, die ook zingt, werd geboren in New York uit Zuid-Koreaanse ouders, verkaste als kind weer naar Zuid-Korea, en woont sinds haar studies weer in de VS. Zelden leverde het onderwerp van haar debuut, woede, zo’n vrolijke mix van pop en techno op.

Waar en wanneer? 13/11 in AB (Brussel).

Yaeji, op Coachella dit jaar. — © Getty Images

Will Butler + Sister Squares

Wat? De nieuwe band van de ex-bassist van Arcade Fire.

Ga kijken, want het eerste album van Will Butler + Sister Squares komt pas de derde week van september uit, maar de singles die al zijn verschenen, laten bevlogen synthrock horen, een beetje zoals die andere band ten tijde van Reflektor. Sister Squares, dat hem begeleidt, bestaat uit zijn vrouw Jenny Shore en haar zus Julie, plus Sara Dodds en drummer Miles Francis.

Waar en wanneer? 16/11 in Botanique (Brussel).

Brutus

Wat? Geen franjes, alleen muziek.

Ga kijken, want al meer dan zeventig optredens heeft het Leuvense Brutus er dit jaar al op zitten als we dit schrijven, in Frankrijk, in Duitsland, in de VS. En ja, u kon ze ook bij ons zien, van de Cactus Club tot de AB, van Rock for Specials tot Pukkelpop, maar u krijgt niet genoeg van de totale overgave waarmee Stefanie Mannaerts en haar kompanen hun post-hardcore spelen, en gelijk hebt u.

Waar en wanneer? 17/11 in C-Mine (Genk), 22/11 in Trix (Antwerpen), 24/11 in Viernulvier (Gent), 16/12 in Het Depot (Leuven), 17/12 in De Zwerver (Leffinge).

Jazz Brugge

Wat? Na vijf jaar afwezigheid keert dit fijne festival terug.

Ga kijken, want drie dagen lang kunt u in het Brugse concertgebouw genieten van jazz die bruggen slaat tussen verschillende culturen - Crossing cultures is de baseline van het festivaL Er zijn enkele grote namen, zoals de Amerikanen James Brandon Lewis en Theo Croker, en verder veel interessante figuren zoals de Brits-Bahreinse trompettiste Yazz Ahmed. Ook veel boeiende Belgische jazz, waarvan we hier Dans Kapot tippen, een samengaan van het energie trio Don Kapot met vier dansers.

Waar en wanneer? 17-19/11 in Concertgebouw (Brugge).

Trompettiste Yazz Ahmed. — © jazzwise

Blackwave

Wat? West Coast hiphopvibes om de zomer nog even te verlengen.

Ga kijken, want Willem Ardui en Jean-Valéry Atohoun herontdekten op hun tweede plaat hun liefde voor hiphop – vooral die van de West Coast. En die goed gerodeerde jazzband waarmee ze optreden, kent zijn weg doorheen funk en soul. Dat betekent: zomers feestje.

Waar en wanneer? 18-19/11 in Trix (Antwerpen), 27-28/11 in Het Depot (Leuven), 20-21/12 in Viernulvier (Gent).

Willem Ardui en Jean-Valéry Atohoun, zonder de jazzband. — © Daniil Lavrovski

Kleine Helden

Wat? Songs van oorlog, bevrijding, verzet en hoop.

Ga kijken, want Rudi Vranckx vertelt over de grootste kleine helden die hij in 35 jaar oorlogsreportage heeft ontmoet. De gitaar Otto-Jan Hamgewijs opnemen doet Vranckx niet, daarvoor Brengt hij Wigbert, Elsje Helewout, Gertjan Van Hellemont en Serge Feys mee, die liedjes van Billy Joel, John Lennon, Patti Smith, Phil Collins, Procol Harum, Billie Holiday en Bach spelen.

Waar en wanneer? Van 6/12 in Leietheater (Deinze) tot 30/1 in CC Muze (Heusden-Zolder) in 19 steden.

Rudi Vranckx in de tv-serie ‘Kleine helden’. — © vrt 2016

BJO en Gwilym Simcock

Wat? Brusselse bigband met Welshe pianist.

Ga kijken, want de samenwerkingen van het Brussels Jazz Orchestra met gastsolisten leveren altijd boeiende resultaten op. De Welshe pianist Gwilym Simcock maakte niet alleen met zijn eigen platen al grote indruk, hij werkte ook al samen met jazzgrootheid Pat Metheny en dat wil wel wat zeggen.

Waar en wanneer? 9/12 in Bozar (Brussel).

Gwilym Simcock. — © Gregor Hogenberg

Lil Yachty

Wat? Bekende hiphopper maakt grote sprong zijwaarts.

Ga kijken, want met Let’s start here dropte de rapper begin dit jaar een puike, psychedelische rockplaat vol grandioze melodieën, bevreemdende autotune en bizarre klanklandschappen - en al had hij al met Tame Impala gewerkt vorig jaar, dít hadden we niet zien aankomen. Bovendien is het maar de tweede keer dat hij in België is, na een optreden op Les Ardentes, ook alweer zes jaar geleden.

Waar en wanneer? 10/12 in AB (Brussel).