Toen wereldwijd nucleaire bedrijven in de problemen kwamen, hield president Poetin het Russische Rosatom overeind. — © Stanislav Krasilnikov/tass

De Russische inval in Oekraïne dwingt Europa en de VS om te zoeken naar alternatieve bronnen van verrijkt uranium voor de productie van kernenergie. Dat is niet alleen praktisch moeilijk. Rusland, China en Saudi-Arabië zien kernenergie nu ook als een geopolitiek wapen.