Zoektocht naar vermiste 19-jarige jongeman in Leuven voorlopig stopgezet

In Leuven is de zoektocht naar de 19-jarige jongeman uit Haacht die sinds dinsdag vermist wordt, vrijdagnamiddag stopgezet zonder resultaat. Zaterdag en zondag wordt er niet gericht verder gezocht, en als het lichaam in die dagen niet is komen bovendrijven, wordt de situatie maandag opnieuw geëvalueerd. Dat meldt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen van de federale politie.