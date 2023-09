‘Ik vond het heerlijk als collega’s in het voorbijgaan aan mijn billen zaten’

‘Dit is het warmste welkom dat ik in België al heb gekregen’

Michael O’Leary zinspeelde er donderdag niet op dat het in Brussel 30 graden was, de Ryanair-topman had gewoon twee taarten in zijn gezicht gekregen. (in De Standaard)

‘Dit was niet de lekkerste roomtaart die ik al gegeten heb. Dat krijg je met klimaatactivisten en hun kunstmatige op soja gebaseerde room’

Het is niet omdat Michael O’Leary een taart in zijn gezicht krijgt, dat ze niet lekker moet zijn: ‘De volgende keer hoop ik dat ze echte, Ierse, op zuivel gebaseerde roomtaarten gebruiken’. (in De Standaard)

‘Milieuactivisten zijn bedriegers van wie je niks moet verwachten. Ze houden zich met alles bezig, behalve met het milieu. Netwerken, fondsen verdonkeremanen, fulmineren tegen kernenergie, kunstwerken in musea vernielen, dat kunnen ze’

Volgens Brigitte Bardot kunnen milieuactivisten nochtans veel. Maar eens een lekkere Ierse roomtaart bakken? Ho maar! (in Humo)

‘Hoe moeilijk is koken? Je smelt wat boter in een pan en je gooit er een lap vlees in, klaar’

Bockie de Repper kan vast veel te goed koken om ooit milieuactivist te worden. (in Humo)

‘We hebben zeer goede piloten in België. Jammer genoeg zijn het leeuwen die geleid worden door een groep apen bij de vakbond’

Een tip voor vakbondsactievoerders die O’Leary ook op een taart willen trakteren: probeer eens een bananentaart. (in het Nieuwsblad)

Vincent Van Quickenborne. — © Jimmy Kets

‘Dat plassen getuigt van weinig respect tegenover de politie, maar ook tegenover mezelf’

Over apen gesproken: Vincent Van Quickenborne denkt de volgende keer vast heel goed na over wie hij op zijn verjaardagsfeest inviteert. Maar u weet hoe het gaat in de politiek: je hebt geen vijanden nodig, je vrienden zijn al erg genoeg. (in De Standaard)

‘Je kunt goed met Vincent samenwerken, als je onthoudt dat hij totaal onbetrouwbaar is. Zijn voornaamste bekommernis is altijd: “What’s in it for me?”’

Aldus ‘een hoge liberale bron’ in het Nieuwsblad. Hadden we al gezegd dat je in de politiek geen vijanden nodig hebt, omdat je vrienden al erg genoeg zijn?

‘We hebben nog samen in hetzelfde bed geslapen en ik heb ooit in Libië zijn leven gered, maar hij heeft me verraden. We hebben het ondertussen bijgelegd, maar de vriendschap is voorbij’

Volgens Jean-Marie Dedecker is Van Quickenborne zelf ook geen goeie vriend. (in het Nieuwsblad)

‘Mijn cliënten hebben het grootste respect voor de rechtsstaat en de cruciale rol die de politie daarin speelt’

Wie wil recht praten wat krom is, zoekt zich een advocaat. En als we Joris Van Cauter, de advocaat van de combiplassers, mogen geloven, deden ze dat dus uit respect voor de rechtsstaat. (in De Standaard)

‘Ik sta recht in mijn schoenen’

Maar hoe recht stond Van Quickenborne nog tijdens zijn verjaardagsfeest? (in De Standaard)

‘Mijn cliënten lijken de pionnen te zijn in een spel waarin andere belangen spelen’

Volgens Joris Van Cauter zijn de combiplassers eigenlijk geen daders, maar slachtoffers. (in De Standaard)

‘Mijn vrienden zijn allemaal metalfans die in het zwart gekleed naar festivals gaan. Tegendraads als ik ben, had ik ze daarom gevraagd om in het wit te komen. Als die foto’s in de krant komen, is dat wel wat onnozel’

Met al dat zat geplas was een wit kostuum trouwens ook geen al te best idee. (in De Standaard)

Willy Steveniers. — © Wim Kempenaers

‘Alle tachtigers sukkelen met hun prostaat, maar ik water nog altijd normaal’

Zou voormalig basketballer Willy Steveniers eigenlijk aanwezig geweest zijn op het verjaardagsfeest van Van Quickenborne? (in het Nieuwsblad)

‘De Kortrijkse politie is zo lek als een zeef’

En als de carrosserie door al dat geplas begint te roesten, dan is hun combi binnenkort ook lek. (Vincent Van Quickenborne in De Standaard)

‘Ik wil van Kruibeke de liefste gemeente van de hele Linkeroever maken. Lievegem bestaat al, dan moet onze fusiegemeente maar Liefstegem worden’

In het Kruibeke van Antoine Denert gaat het er duidelijk veel zachter aan toe dan in het Kortrijk van Vincent Van Quickenborne. (in het Nieuwsblad)

‘Tongeren moet Tongeren blijven. Iedere rechtgeaarde Tongenaar stemt nee. Anders ben je geen Tongenaar’

Zo positief ze in Kruibeke staan om te fuseren met de buurgemeenten, zo negatief zijn ze in Tongeren, waar de inwoners overtuigend tegen een fusie met Borgloon stemden. (in het Nieuwsblad)

‘Ik heb voor de fusie gestemd. Want kijk naar de Britten: hoeveel spijt hebben die niet van hun Brexit?’

Al zijn er ook in Tongeren mensen die verder kijken dan de schaduw van de kerktoren, en op zoek gaan naar vergelijkbare voorbeelden. (in het Nieuwsblad)

‘De lat voor seksuele voorlichting op school lag al behoorlijk laag, nu kun je er de limbo onder dansen’

Het zou een idee kunnen zijn voor het volgende verjaardagsfeestje van Van Quickenborne: de limbo dansen. Bijvoorbeeld onder twee tegen elkaar gehouden matrakken. (Wannes Magits van Sensoa in De Standaard)

Steven Van Herreweghe. — © Geert Van de Velde

‘Het is lente in mijn leven en ik vind dat tof. Ik onderzoek de liefde en het onderzoek is heel plezant’

TV-presentator Steven Van Herreweghe heeft geen seksuele voorlichting meer nodig. (in Dag Allemaal)

‘Een vrouw die zegt: je hebt mijn consent, vriend, en haar slipje uittrekt: dat vind ik erotisch’

Acteur Axel Daeseleire evenmin. (in De Morgen)

‘Ik vond het heerlijk als collega’s in het voorbijgaan aan mijn billen zaten. Vooral de technici hadden daar een handje van weg’

Actrice Brigitte Bardot zeker niet. (in Humo)

‘Ik wou De Kiekeboes in het Engels Fanny noemen, tot de vertaalster me zei dat fanny in het Engels vagina betekent’

Striptekenaar Merho had dan weer een beetje voorlichting nodig. (in Gazet van Antwerpen)

‘Ik ben in Saudi-Arabië gaan kijken en daar is volgens mij niks verkeerd. De vrouwen lopen daar gewoon over straat. Het is een mooi land’

Yannick Carrasco moet misschien toch nog wat voorlichting krijgen over de mensenrechten in Saudi-Arabië, waar hij voortaan gaat voetballen. (in De Standaard)

‘In Parijs leefden we in een hel’

Ook voetballer Neymar vindt Saudi-Arabië een mooi land, waar de vrouwen gewoon over straat lopen.

Herr Seele. — © pdv

‘Ik vind het eigenlijk niet goed dat een vrouw haar achterkant aanbiedt aan mensen die de stad binnenrijden’

In Oostende is er protest tegen de mogelijke verhuis van het standbeeld Dikke Mathilde, dat nu nog aan de Leopold-II-laan ligt, maar daar is kunstenaar Herr Seele het niet mee eens: ‘Alhoewel het achterwerk een mooi iets is, maar ze komt er eigenlijk niet geheel tot haar recht tussen de rijdende auto’s. In deze preutse tijden zou Mathilde wel passen aan het strand met haar “tieten” in de zonsondergang.’ Wat zouden ze daar in Saudi-Arabië van zeggen? (in Het Laatste Nieuws)

‘Ik denk niet dat er veel mensen zijn in het land die graag beelden delen van het einde van hun verjaardagsfeest’

Het wereldkampioenschap luchtgitaar spelen bestaat al, zouden we niet ook een wereldkampioenschap luchtplassen kunnen organiseren? Dan hebben we met Vincent Van Quickenborne al meteen een sterke kandidaat. (in De Standaard)