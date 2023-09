Nieuwe talkshow Otto-Jan Ham klimt uit het kijkcijferdal

De laatavondshow Amai zeg wauw viel na de eerste aflevering sterk terug in de kijkcijfers, maar het tij raakt stilaan gekeerd. Afgelopen donderdag keken er 327.248‏ mensen naar, blijkt uit cijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM). Dat is nog steeds een pak minder dan naar de eerste aflevering op maandag, die 517.195‏ kijkers lokte. Maar het gaat wel in de goede richting, want op woensdag klokte het programma met Otto-Jan Ham nog af op 271.219‏ kijkers. Na drie afleveringen was het programma dus al bijna de helft van zijn kijkers kwijtgeraakt.

De cijfers van donderdag lijken dus op een kentering te duiden. Of speelt de keuze van de gasten een rol? Op donderdag waren dat de acteurs Sien Eggers en Frank Focketyn.

De soap van 1 miljoen

Verder was de eerste week van het nieuwe tv-seizoen geen kijkcijfertsunami. Nieuwe programma’s als Interview met de geschiedenis (918.290‏‏ kijkers op maandag), De club (519.278‏ kijkers op woensdag) en Godvergeten (397.232‏ kijkers op dinsdag) deden het aardig. Dat geldt ook voor nieuwe seizoenen van bestaande programma’s, zoals Blind getrouwd (699.872‏ kijkers op maandag), De jaren 90 voor tieners (509.535‏ kijkers op donderdag) of Het jachtseizoen (413.050‏ kijkers op woensdag).

Slechts één programma haalde meer dan een miljoen kijkers: de eerste aflevering van de soap Thuis, met 1.042.537‏ kijkers op maandag. De tv-zenders wijten de cijfers aan het mooie nazomerweer.

Enkele grote kleppers moeten nog komen. Zo is het uitkijken naar de eenmalige dragshow Make-up your mind op VTM, die vanavond wordt uitgezonden. En VRT heeft al bewezen goede kaarten te hebben op zondag met de Philippe Geubels-quiz Ik heb het u letterlijk juist gezegd (907.808‏ kijkers) en het nieuwe seizoen van De twaalf (875.386‏ kijkers).

