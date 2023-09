Binnenschip ramt plezierboot op Schelde, vrouw lichtgewond

(fece)

Het binnenvaartschip en de plezierboot botsten frontaal op elkaar. Het schip met Nederlandse vlag had nog meermaals geclaxonneerd en de motor in achteruit gezet, maar kon de aanvaring niet meer vermijden. Het bootje werd nadien nog enkele honderden meter meegesleurd door het schip. De drie inzittenden van het bootje werden door de klap stevig door elkaar geschud. Bij de aanvaring raakte een vrouw lichtgewond. Zij liep een snee op aan een van de voeten.

Een heleboel bewoners en wandelaars op het jaagpad langs de Schelde waren getuigen van de aanvaring. Zij alarmeerden de hulpdiensten die in groten getale afzakten naar De Zaat. Er werd gevreesd dat de plezierboot zou zinken, maar als bij wonder overleefde het bootje de klap en kon het aanmeren in een nabijgelegen haven aan het Georges Van Dammeplein aan de Zaat in Temse.

Het binnenschip stopte niet en zette zijn reis verder in de richting van Antwerpen. De scheepvaartpolitie zette echter niet veel later, in het kader van het onderzoek, de achtervolging in. Net zoals bij een verkeersongeval op de weg horen betrokkenen op de plaats van het ongeval te blijven.

De botsing gebeurde net na een manoeuvre van het kleine jacht. Vermoedelijk raakte de schipper verblind door de zon. Hij maakte voor de aanvaring ternauwernood nog een zwaai naar links, maar die kwam jammer genoeg te laat.