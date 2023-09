‘Situation room’ onder Witte Huis opnieuw open na miljoenenrenovatie

De Vietnamoorlog, de dood van Osama bin Laden en 9/11: de situation room in het Witte Huis zag al heel wat geschiedenis passeren. Na een renovatie van 50 miljoen dollar is de mysterieuze ruimte opnieuw geopend.

Toenmalig president Barack Obama volgde er de dood van al-Qaeda-leider Osama Bin Laden, George W. Bush schreef er zijn reactie op 9/11 en Lyndon B. Johnson gaf er de leiding tijdens de Vietnamoorlog: de iconische ‘situation room’ in de kelder van het Witte Huis is weer geopend. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om één kamer: de White House Situation Room (WHSR) of whizzer is met 500 vierkante meter een netwerk van verschillende ruimtes.

Tijdens de aanval op Bin Laden in 2011 mocht Obama zich in een zijkamertje van de whizzer installeren omdat ze niet konden videobellen vanuit de centrale vergaderzaal. Maar nu werden overal extra kabels getrokken. Daarvoor werd de vloer anderhalve meter verder uitgediept. De WHSR is voortaan ook beter beveiligd tegen afluisterapparatuur.

Het keldernetwerk werd gebouwd na de mislukte invasie in de Varkensbaai op Cuba in 1961. Kennedy’s aanval op Cuba mislukte deels omdat niemand orde in de chaos kon scheppen. In de situation room zijn alle inlichtingskanalen gebundeld op één plek.