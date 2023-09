Politie rukt uit voor ‘rituele massamoord’, maar komt terecht op yogasessie

De yogaruimte was verlicht met kaarsen — © rr

De politie van de Britse kuststad Chapel St Leonards kreeg woensdagavond melding dat een persoon getuige was van een ‘rituele massamoord’. Het bleek echter te gaan om een yogasessie, waar de aanwezigen volledig ontspannen op de vloer lagen met dekens over hen heen.

De bijeenkomst ging door op een idyllische plek: een zaaltje bij het Seascape Cafe, aan het strand aan de Noordzee. Twee passanten die hun hond aan het uitlaten waren raakten echter verontrust toen die lichamen onbeweeglijk op de grond zag liggen. Wat het volgens hen nog verdachter maakte, was dat de personen onder lakens lagen, en dat iemand met een trommel in de hand tussen de personen rondliep, terwijl er kaarsen brandden. De getuige vermoedde dat het om een geval van massamoord binnen een sekte ging.

De politie kon ter plekke meteen vaststellen dat er helemaal niets aan de hand was. Toch zegt een woordvoerder van de politie dat de melding ‘te goeder trouw’ was.

Millie Laws, die de sessie in goede banen leidde, noemt het voorval ‘grappig en surrealistisch’. aan BBC zegt ze te begrijpen dat de wandelaars dachten dat het om overleden personen ging. ‘Ik kan me voorstellen dat het er zo uitzag. Iedereen lag onbeweeglijk, heel comfortabel en ontspannen. Wellicht is hun verbeelding op hol geslagen.’

In een bericht op Facebook wijst het Seascape cafe er nu op dat er wel vaker yogalessen in de zaal plaats vinden. ‘We maken geen deel uit van een gekke sekte’, klinkt het.