De eerste Belgische hittegolf in september is een feit

In Ukkel werd vrijdagochtend meer dan 25 graden gemeten. Daarmee is de eerste Belgische hittegolf in september sinds de start van de metingen officieel.

Om 11.08 uur werd 25 graden gemeten in Ukkel. Daarmee is de hittegolf beklonken. Al vier dagen op rij ligt de maximumtemperatuur in Ukkel boven de 30 graden. Donderdag werd het dagrecord alvast verbroken met 30,2 graden. Het oude dagrecord, uit 1911, lag op 29,5 graden.

De hittegolf is de tweede van dit jaar, maar de eerste hittegolf ooit in september. Tot en met volgende week maandag geldt voor het hele land, met uitzondering van de kuststreek en de provincie Luxemburg, code geel voor hitte. Daarna worden onweersbuien en een dip in temperaturen voorspeld.

Vooraleer van een landelijke hittegolf sprake is, moeten de maxima in Ukkel minstens vijf opeenvolgende dagen minstens 25 graden halen, waarbij op minstens drie dagen zeker 30 graden gehaald wordt. Maandag werd het in Ukkel al warmer dan 25 graden, en dinsdag en woensdag schoot het kwik boven de 30 graden (respectievelijk 30,9 en 30,1 graden).

Het warme weer wordt veroorzaakt door een zogenaamde omegablokkade, vertelt David Dehenauw van het KMI, een weersituatie die genoemd werd naar de Griekse hoofdletter omdat het diezelfde vorm aanneemt. ‘Het is een hogedrukgebied dat even ter plaatse even blijft liggen. Aan de flanken heb je dan lagedrukgebieden. Wij zitten in het hogedrukgebied, waardoor we momenteel profiteren van warm, zonnig weer. Een van de lagedrukgebieden, die neerslag veroorzaken, hangt nu boven Griekenland, waar het al dagenlang regent.’

Voor de komende dagen voorspelt het KMI opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Het hogedrukgebied zal zich langzaam naar het oosten verplaatsen, geeft Dehenauw nog mee.