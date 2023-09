Ivo Pauwels, acteur bekend als ‘nonkel Jef’ overleden

De Antwerpse acteur Ivo Pauwels is onverwacht overleden op 85-jarige leeftijd. Hij is vooral bekend van zijn rollen in verschillende VTM-reeksen zoals Den Bompa, en Nonkel Jef, waarin hij het hoofdpersonage speelde.

Pauwels zou donderdag hartklachten hebben gehad, en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij onderging nog een spoedoperatie, maar overleed, aldus zijn weduwe.

Al van in zijn tienerjaren stond Pauwels op het podium. Hij speelde onder ander bij de KNS, het Fakkel Theater en Arca. In 1980 stond hij samen met onder andere Ruud de Ridder aan de wieg van het Echt Antwaarps Teater. Na de oprichting van VTM werden verschillende theaterstukken van dat gezelschap aangepast tot tv-series, die uitgroeiden tot kijkcijferkanonnen.

Pauwels speelde eind jaren negentig zelf de hoofdrol in de reeks Nonkel Jef, over de lotgevallen van een boer. Pauwels had het personage zelf bedacht. ‘Ik heb die figuur van het Kempische, ietwat ouderwetse keuterboertje zelf bedacht’, zei hij over dat personage. ‘Hij is de typisch Vlaamse mens, zeer herkenbaar van de kust tot Limburg. Alles wat rond de kerktoren gebeurt, overkomt hem.’

De reeks liep zeven seizoenen, goed voor meer dan 150 afleveringen. Ook de dvd-reeksen uitgaven hiervan waren verkoopsuccessen en overtroffen zelfs die van FC De Kampioenen. Zijn catchphrase ‘Dedju’ werd later ook de titel van Pauwels’ biografie.

Pauwels was ook actief in de lokale politiek. Hij stond op meerdere lokale lijsten, en zetelde drie jaar in de gemeenteraad van Tremelo. Ook in 2018 kwam hij nog op, toen voor N-VA in Heist-op-den-Berg.