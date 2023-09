MeDirect trekt spaarrentes op

Op de MeDirect Fidelity Sparen-rekening wordt de basisrente met 15 basispunten verhoogd tot 0,75 procent, en wordt de getrouwheidspremie met 10 basispunten verhoogd tot 1,8 procent. Dat is samen 2,55 procent of het hoogste op de spaarmarkt volgens vergelijkingssite spaargids.be.

Op de MeDirect Dynamic Sparen-rekening wordt de basisrente met 20 basispunten verhoogd tot 1,4 procent en de getrouwheidspremie stijgt met 10 basispunten naar 0,4 procent, of samen 1,8 procent. De nieuwe rentes gaan in vanaf 13 september.

Alain Moreau, de ceo van MeDirect, had vorige week in een interview met De Standaard aangekondigd dat de online spaarbank zijn groei wilde versnellen. ‘Dankzij de staatsbon weet de spaarder opnieuw dat het de moeite is te vergelijken’, klonk het toen.