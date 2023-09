Yannick Carrasco over mensenrechten in Saudi-Arabië: ‘Er is volgens mij niets verkeerd’

‘Ik wil echt uitleg geven waarom ik deze keuze heb gemaakt. Ik wil er nu over praten en daarna niet meer.’ Rode Duivel Yannick Carrasco besliste deze week om Atlético Madrid in te ruilen voor het Saudische Al-Shabab, een controversiële keuze. Carrasco verbergt niet dat het riante loon een belangrijke factor speelde. ‘Over een maand word ik 31. Ik was in mijn laatste contractjaar bij Atlético. Ik heb deze zomer maar één concrete aanbieding gekregen. Dat was van Al-Shabab in Saudi-Arabië. Ik wilde zekerheid.’

Carrasco - die tussen 2018 en 2020 ook al in China speelde - beschouwt het ook niet als een stap terug. ‘De Saudische competitie is aan het evolueren. Er zijn veel Europese vedetten die daar spelen.’ Afgelopen zomer trokken heel wat supersterren naar de Saudi Pro League, onder hen Karim Benzema, Jordan Henderson en Ruben Neves.

De erbarmelijke mensenrechtensituatie in het land, speelde schijnbaar dan weer geen rol in zijn beslissing. ‘Cristiano Ronaldo is er toch ook met zijn vrouw? Neymar met zijn moeder? Ik ben daar zelf ook gaan kijken en er is volgens mij niets verkeerd aan. De vrouwen lopen daar gewoon over straat. Het is een mooi land. Ik luister niet naar wat de mensen zeggen. Ik wil dat zelf meemaken en dan zal ik mijn oordeel wel vellen. Ik zag er niets bijzonder’, was het ontluisterende antwoord.