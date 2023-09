‘Elon Musk schakelde satelliet uit omdat hij “mini-Pearl Harbor” vreesde’

Toen de Oekraïners met onderwaterdrones de Russische vloot naderden, viel plots de verbinding weg. Musk had zijn personeel in het geniep bevolen het netwerk uit te zetten, omdat hij bang was dat de droneaanval een ‘mini-Pearl Harbor’ zou worden – de verrassingsaanval waarmee Japan in de Tweede Wereldoorlog de Verenigde Staten uitlokte tot een totale oorlog.

In februari 2022, vlak voor de Russische invasie van Oekraïne, legde Rusland delen van het Oekraïense internet- en telefoonnetwerk plat. Musk gaf Oekraïne toegang tot Starlink, dat 4.500 satellieten in een baan om de aarde heeft. Dat netwerk is vaak het enige betrouwbare communicatiemiddel aan het front, en is dus essentieel voor de Oekraïners.

Maar toen Oekraïne Starlink offensief begon te gebruiken, kreeg Musk koudwatervrees. ‘Starlink was niet bedoeld voor oorlog’, zei hij tegen zijn biograaf, Walter Isaacson. ‘Het bestaat zodat mensen kunnen Netflixen en online naar school kunnen. Het was bedoeld voor vreedzame doeleinden, niet voor drone-aanvallen.’