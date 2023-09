1. In maar een vierde van Vlaamse winkel­rekken ligt gezonde voeding

Voor elke 10 meter ongezonde voeding, is er in de gemiddelde Vlaamse supermarkt slechts 3,6 meter gezonde voeding. Dat blijkt uit een studie bij Sciensano. ‘De winstmarge op koekjes is nu eenmaal groter dan die op groenten en fruit.’ Lees meer

2. Grootscheepse reddingsactie voor gewonde Amerikaanse onderzoeker die vastzit in Turkse grot

In Turkije is een grootschalige reddingsoperatie aan de gang nadat een Amerikaanse onderzoeker vast kwam te zitten in het op drie na diepste grottencomplex van het land. De 40-jarige Mark Dickey zit sinds zaterdag vast in de Morca-grot. Lees meer