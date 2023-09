Grootscheepse reddingsactie voor gewonde Amerikaanse onderzoeker die vastzit in Turkse grot

In Turkije is een grootschalige reddingsoperatie aan de gang nadat een Amerikaanse onderzoeker vast kwam te zitten in het op drie na diepste grottencomplex van het land. De 40-jarige Mark Dickey zit sinds zaterdag vast in de Morca-grot.

Hij begeleidde een team dat een nieuwe doorgang in de grot in kaart zou gaan brengen toen hij last kreeg van maagdarmbloedingen. Volgens de Turkse federatie van speleologen gaat het om ‘een van de grootste grotreddingsacties ter wereld’ en is het een bijzonder ‘ingewikkelde’ operatie, omdat Dickey vastzit op een diepte van 1.120 meter. Het Turkse leger heeft een communicatielijn met de gestrande speleoloog opgezet en een basiskamp gebouwd op zo’n 700 meter van de ingang van de grot.

Het is inmiddels gelukt om zes zakken bloed bij de onderzoeker te krijgen en zijn toestand is hierdoor flink verbeterd, zo liet hij donderdag in een videoboodschap weten. ‘De snelle reactie van de Turkse regering om de medische hulp te bezorgen die ik nodig heb, heeft naar mijn mening mijn leven gered. Ik was heel dicht bij de afgrond’, zei hij. Hij voegde daaraan toe dat hij weliswaar alert is en kan communiceren, maar dat hij ‘van binnen niet genezen was’ en dat hij veel hulp nodig zal hebben om uit de grot te komen. Op de beelden is te zien dat Dickey kan staan. Zijn vrouw, die ook deel uitmaakte van de expeditie, bleef lang bij hem, maar heeft de grot inmiddels verlaten.

Zeker 150 Turkse reddingswerkers zijn ingezet om Dickey uit de grot te krijgen. Experts uit Kroatië en Hongarije zijn op weg naar Turkije om te helpen bij de reddingsoperatie. Complicerende factor is dat Dickey niet in staat is om zelf uit de grot te klimmen, waardoor hij hoogstwaarschijnlijk op een brancard de grot zal moeten verlaten. Sommige doorgangen in het grottencomplex zijn erg smal en zullen hiervoor uitgegraven moeten worden.

Zelfs als Dickey op eigen kracht uit de grot zou kunnen komen, zou het nog zeker een week kunnen duren voor hij het daglicht weer ziet, laat een expert weten aan BBC News. ‘Als hij in een brancard moet worden gedragen, zal het hoogstwaarschijnlijk tien tot vijftien dagen duren, misschien meer.’