Kinderopvang kan niet zonder extra investeringen

Bart Brinckman Senior writer

De kwakkelende huizenmarkt bezorgt Matthias Diependaele (N-VA) hoofdbrekens. De Vlaamse minister van Begroting worstelde met een tekort van 1 miljard euro, daar komt 700 miljoen euro bovenop. Meteen geeft hij de komende begrotingsonderhandelingen een flink schot voor de boeg. Van een verhoging van het budget voor kinderopvang kan geen sprake zijn, eventueel worden subsidies herbekeken en het voorrangsbeleid voor werkende ouders versterkt.

Vorig jaar struikelde de Vlaamse regering over de CD&V-eis om het groeipakket (de vroegere kinderbijslag) te indexeren. De christendemocraten, op zoek naar een nieuw elan als familiepartij, maakten dit jaar een breekpunt van een kapitaalinjectie voor de kinderopvang. Tegen 2030 moet die groeien naar meer dan 70.000 plaatsen en een budget van 2 miljard euro, bijna een verdubbeling. Het wordt spannend voor minister-president Jan Jambon (N-VA). Een herhaling van vorig jaar, met een vernederend uitstel voor de septemberverklaring, kan hij zich niet veroorloven.

De crisis in de kinderopvang kan niemand ontkennen. Diverse Vlaamse regeringen – de verantwoordelijkheid is collectief – onderfinancierden de sector. Een verminderde kwaliteit en te veel kinderen per onthaalouder of kinderbegeleider was het logische gevolg. De crisis sluimerde, maar brak ­vorig jaar volledig door na het bovendrijven van talloze wantoestanden en zelfs de dood van een baby. Er is niet alleen een tekort aan plaatsen, maar ook een tekort aan voldoende geschoold en voldoende betaald personeel.

Dat vergt een gestructureerd meerjarenplan dat Diependaeles gemorrel in de marge ver overstijgt. Ongetwijfeld wordt dat de belangrijkste werf voor een volgende Vlaamse regering. Heel wat inhoudelijk studiewerk is al verricht, onder meer door de onderzoekscommissie die het Vlaams Parlement installeerde. Dat moet gepaard gaan met een flinke financiële injectie. Aan de vraag om meer en betaalbare (maandelijks maximaal 10 procent van het gezinsbudget) kinderopvang valt niet langer te ontkomen.

De zoektocht naar geld en personeel vraagt tijd. Het gaat om een aangehouden inspanning, waarbij ook de uitbreiding van het ouderschapsverlof om vaders en moeders toe te laten na de geboorte langer thuis te blijven en zo de opvang te ontlasten helpt (een federale beslissing). Het verplicht de Vlaamse overheid tot een harde koerswending waarbij het geld op andere begrotingsposten wordt gezocht. Uiteindelijk zullen ook die besparingen niet altijd op gejuich worden onthaald. Maar de beste zorg voor het prilste leven in de samenleving kan toch niemand in vraag stellen?