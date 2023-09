Bazin J-popagentschap stapt op vanwege grootschalig misbruik door oprichter

Me Too in Japan

Tijdens een publieke verontschuldiging aan honderden slachtoffers nam Julie Fujishima ontslag bij het bekendste popagentschap van Japan, Johnny & Associates. Onderzoek bracht vorige week naar buiten dat haar – inmiddels overleden – oom Johnny Kitagawa als toenmalig topman van het J-popagentschap gedurende zes decennia honderden jongens en jongemannen misbruikte. ‘Ik verontschuldig me tegen deze slachtoffers vanuit het diepst van mijn hart’, zei ze.

Kitagawa gold als de architect van de Japanse popcultuur. Met zijn agentschap Johnny & Associates, dat enkel jongens begeleidde, leverde hij de ene hits scorende boyband na de andere af. Kitagawa was jarenlang de meest invloedrijke figuur in de Japanse entertainmentindustrie. Zijn agentschap was de poort naar het sterrendom voor veel jongemannen.

Nochtans waren de beschuldigingen van seksueel misbruik al veel langer bekend. In het verleden waren er artikels in de Japanse pers verschenen, en hadden er zelfs enkele burgerlijke rechtszaken plaatsgevonden, maar de J-popmogol leek bij leven onaantastbaar, aldus de BBC. Kitagawa bleef tot aan zijn dood ontkennen dat hij ooit iets verkeerds deed. Tot aan zijn dood in 2019 – de man was toen 87 – bleef hij tienerjongens begeleiden. Zijn begrafenis was een nationaal evenement.

Geen pottenkijkers

Een BBC-documentaire zocht uit hoe één van de machtigste mannen in de J-pop decennialang met dat misbruik weg kwam. Volgens de documentairemakers had Kitagawa zelf rechtstreeks contact met de duizenden jongens die passeerden bij het agentschap. Hij zorgde ervoor dat hij toegang én controle had over de jongens, zonder pottenkijkers.

Na de uitzending meldden nog meer slachtoffers zich. Zo zei popster Kauan Okamoto dat hij vanaf zijn vijftiende vier jaar lang was misbruikt door Kitagawa. Hij vertelde hoe jongens zoals hij regelmatig in groep bleven slapen op Kitagawa’s appartement. Kitagawa pikte er dan één of meerdere uit voor die nacht. Eén keer had Okamoto orale seks met de labelbaas, waar hij daags nadien cash geld voor kreeg.

De uitzending van de BBC-documentaire in maart vormde een keerpunt. Duizenden J-popfans ondertekenden een petitie waarmee ze een grondig onderzoek van het agentschap vroegen. Verering voor Kitagawa maakte plaats voor verontwaardiging. Onder die publieke druk startte het agentschap uiteindelijk een onafhankelijk onderzoek.

Machtspositie

Vorige week gaf een onderzoekspanel zijn eindrapport vrij. Het besloot dat Kitagawa in de jaren vijftig al jongens seksueel begon te misbruiken. Na de oprichting van Johnny & Associates in de jaren zestig zette het zich verder tot zeker de jaren 2010. Volgens het rapport had het familiemanagement van het agentschap toegelaten dat het misbruik decennialang voortduurde. Julie Fujishima, die na de dood van haar oom aan het hoofd kwam te staan van Johnny & Associates, zou op de hoogte zijn geweest van de beschuldigingen, maar niets hebben ondernomen.

Lokale media toonden hoe sommige slachtoffers de persconferentie volgden waarin Fujishima zich verontschuldigde. Sommigen noemden haar excuses oprecht, maar onvoldoende. De verontwaardiging in Japan en de lang onaantastbare machtspositie van Kitagawa riep vergelijkingen op met de zaak van Hollywoodmogol Harvey Weinstein, die veroordeeld werd voor verkrachting en seksueel misbruik.