‘That ‘70s show’-acteur veroordeeld tot 30 jaar cel voor twee verkrachtingen

De Amerikaanse acteur Danny Masterson, bekend van zijn rol als Steven Hyde in de comedyserie ‘That 70s show’, is tot 30 jaar cel veroordeeld. Eind mei werd hij schuldig bevonden aan twee verkrachtingen.

Met dertig jaar gevangenisstraf kreeg Danny Masterson, die alle aantijgingen ontkend heeft en weigerde te getuigen tijdens het proces, de maximumstraf. In mei was hij schuldig bevonden aan twee verkrachtingen, die plaatsvonden tussen 2001 en 2003 – op het hoogtepunt van Mastersons roem. De acteur zou zijn slachtoffers op voorhand hebben gedrogeerd.

Een van de vrouwen woonde even bij de acteur en verklaarde meermaals in haar slaap door hem te zijn verkracht. Toen ze wakker werd tijdens zo’n verkrachting, deed Masterson volgens haar gewoon verder en sloeg hij haar. Een ander slachtoffer zou hij aangerand hebben nadat ze in Hollywood iets hadden gedronken. De acteur zou iets in haar drankje hebben gedaan.

Scientology

Masterson, die lid is van Scientology, zou zijn positie in de kerk vervolgens misbruikt hebben om de gevolgen van zijn daden te ontlopen. De drie vrouwen, ook allen Scientology-leden, getuigden dat ze niet geloofd werden toen ze de verkrachtingen meldden en dat de leiders van de kerk hen intimideerden opdat ze geen aangifte zouden doen.

Hoewel de zaak in eerste instantie nietig verklaard werd omdat de juryleden het niet eens konden worden, werd toch een nieuwe zaak opgestart. Deze keer kwam het wel tot een veroordeling, voor twee aanklachten. Over de derde aanklacht kon de jury het niet eens worden, daarvoor werd hij dus vrijgesproken.