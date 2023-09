Tiende editie Countour Biennale breidt uit buiten Mechelen

Amstelveen wil niet garant staan voor het Cobra Museum, dat in de Nederlandse gemeente gevestigd is. Daardoor krijgt het noodlijdende museum geen overbruggingskrediet van de bank, wat het voortbestaan van het museum bedreigt. De gemeente heeft voorgesteld de resterende subsidie voor dit jaar over te maken en voorlopig af te zien van het innen van de huur, waardoor salarissen en vergoedingen van vrijwilligers nog kunnen worden betaald. Vervolgens zou het museum kunnen beslissen tot een reorganisatie of sluiting. Directeur Stefan van Raay van het museum liet aan persbureau ANP weten ‘ten diepste teleurgesteld’ te zijn over dat voorstel. (nrc)