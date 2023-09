Zestienjarige hersendood na aanrijding met politiewagen in regio Parijs: vrees voor rellen

Een zestienjarige jongen, die volgens de politie op de vlucht was voor een patrouille, is woensdagavond met een kleine motor tegen een andere politiewagen gebotst in de Parijse voorstad Élancourt. Het parket maakte donderdag bekend dat hij hersendood is. Ruim twee maanden nadat de dood van een tiener bij een verkeerscontrole in Parijs leidde tot rellen, wordt opnieuw gevreesd voor on­ge­regeld­he­den.