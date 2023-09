Medewerkers klagen over grensoverschrijdend gedrag Amerikaanse tv-presentator Jimmy Fallon

De gespannen en ‘behoorlijk sombere’ sfeer zou voornamelijk door Fallon komen en door de steeds wisselende teams van leidinggevenden. In de afgelopen negen jaar versleet The tonight Show liefst negen programmaleiders die volgens de klokkenluiders allemaal niet wisten hoe ze ‘nee’ moesten zeggen tegen de presentator. Sommige klagers zeggen dat ze gekleineerd en geïntimideerd werden door hun bazen en door Fallon zelf.

Medewerkers zeggen ook dat ze bang waren voor de ‘uitbarstingen’ van Fallon en zijn daarbij horende onvoorspelbare gedrag. Ze uitten hun zorgen bij personeelszaken, maar de problemen bleven aanhouden. Zeven voormalige werknemers zeggen zelfs dat ze mentale problemen hebben gekregen nadat ze voor de show waren gaan werken. Sommigen verlieten uit eigen wil de show en anderen beweren dat ze zijn ontslagen.

NBC, de zender die The tonight show maakt, zegt in een reactie tegen Rolling Stone dat een ‘respectvolle’ omgeving ‘topprioriteit’ is. ‘Zoals op elke werkplek, hebben we medewerkers gehad die problemen aankaartten; die zijn onderzocht en waar nodig is actie ondernomen. We moedigen werknemers die het gevoel hebben dat ze gedrag hebben ervaren of waargenomen dat niet in overeenstemming is met ons beleid, altijd aan om hun zorgen te melden, zodat we het kunnen aanpakken.’