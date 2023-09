De buren ontdekken pipigate (en lachen zich te pletter)

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Pipi (1)

Wie er nog aan twijfelt dat België zich met pipigate hopeloos belachelijk maakt, heeft niet over het muurtje gekeken. Bij de buren is het plasincident ten huize minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) groot nieuws – in de satirische programma’s wel te verstaan.

Pipi (2)

In de Avondshow, het programma van presentator Arjen Lubach, verbazen ze er zich over dat de minister volgens nieuwsberichten al lachend plasbewegingen zou hebben gedaan. ‘Hoe ziet dat er dan uit’, vraagt Lubach zich af. ‘Ik heb maar één keer een plassende Belg gezien en dat was een heel klein bloot ventje en die bewoog helemaal niet.’ Lubach vindt het wel geruststellend dat boeven zich in België laten afschrikken door een lege politiecombi. Iemand heeft hem duidelijk niet verteld dat de boeven de Nederlandse nationaliteit hebben.

Pipi (3)

Ook in Frankrijk komen ze niet bij, zeker na de televisiebeelden van een minister die voor de camera uitlegt hoe hij in het midden van de nacht dronken rondloopt. ‘Je zou denken dat het hier gaat om een aflevering van de (dystopische tv-serie) Black mirror’, reageert Yann Barthès, presentator van het programma Quotidien.

Pipi (4)

Op RTL maakt Alex Vizorek zich al even vrolijk. Dat Van Quickenborne zei dat hij luchtgitaar – ‘l’air guitare’ – speelde, vindt hij geniaal gevonden. ‘Maar tussen ons, hij ziet er vooral idioot (l’air con) uit’, vindt Vizorek in een onvertaalbare woordspeling.