Kerk verborg ruim 3.000 joden tijdens WO II in Rome

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de katholieke kerk meer dan drieduizend joden verborgen in Rome. Dat bewijzen documenten die onlangs zijn opgedoken in het Pauselijk Bijbelinsituut en net openbaar zijn gemaakt.

De historische documenten bevatten de namen van 3.600 mensen die een schuilplaats vonden dankzij 155 verschillende kloostergemeenschappen. Drieduizend tweehonderd van hen waren van Joodse afkomst. Van nog zo’n zevenhonderd andere onderduikers zijn nog geen namen gekend. In veel gevallen staat beschreven waar iemand juist verborgen was. Van sommige mensen staat ook hun woonplaats en leven beschreven voor ze werden vervolgd.

De documenten dateren van 1944. De Italiaanse jezuïet Gozzolino Birolo stelde de lijst zorgvuldig samen tussen juni 1944 en de lente van 1945, na de bevrijding van Rome door de geallieerden. Birolo was de econoom van het Pauselijk Bijbelinstituut tot zijn dood in 1945.

Ruim vijftien jaar later publiceerde de Italiaanse historicus Renzo de Felice de lijst van religieuze instellingen en het aantal opgevangen mensen al. Maar de volledige documentatie werd als verloren beschouwd. Na hun herontdekking beval paus Franciscus om de documenten openbaar te maken, net als de archieven die sinds 2020 toegankelijk zijn voor het publiek.

De rol van het Vaticaan tijdens de nazidictatuur en het fascistische regime van Benito Mussolini in Italië ligt vandaag de dag nog steeds gevoelig. Met name de toenmalige paus Pius Xll kreeg bij leven al af te rekenen met kritiek over zijn houding tegenover Nazi-Duitsland. Hij kreeg kritiek omdat hij gezwegen zou hebben over de Holocaust. Anderzijds zijn er ook historici die hem verdedigen.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog woonden er tussen de tienduizend en vijftienduizend Joden in Rome. Meer dan tweeduizend van hen werden vermoord door nazitroepen. De stad werd negen maanden bezet door Duitse troepen tot de bevrijding door de geallieerden in juni 1944.

Toegang tot het volledige document is op dit moment beperkt omwille van privacyredenen. Maar gisteren werden ze toch al in beperkte kring tijdens een workshop in het Shoah Museum in Rome onthuld.